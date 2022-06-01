السيطرة على حريق نشب في صالة ألعاب رياضية ببورسعيد بسبب ماس كهربائي

أنقذت العناية الإلهية محيط شارع عرابي بحي العرب في بورسعيد، من حريق كاد يلتهم المنطقة، بعد أن اشتعلت النيران في إحدى الصالات الرياضية «جيم» خلال الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، بعد أن تصاعدت الأدخنة داخل الصالة الرياضية، ورجحت التحريات الأولية أن يكون السبب ماس كهربائي في غرفة البخار «الساونا»، دون وقوع إصابات.

إخطار بحريق في صالة رياضية

تلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا بتصاعد أدخنة كثيفة من صالة الألعاب الرياضية ببرج سكني بشارع عرابي، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق، وتم التعامل معه.

كما توجهت سيارات طوارئ الغاز والكهرباء إلى مكان الحادث، وتم إغلاق محابس الغاز ومحول الكهرباء عن المنطقة لمنع انتشار الحريق، وتم السيطرة عليه قبل أن يمتد إلى باقي الوحدات في البرج السكني، كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق تحسبا لوجود حالات إصابة أو اختناق ناتج عن الحريق.

وأمر مدير أمن بورسعيد على الفور، بتشكيل فريق بحث جنائي، للوقوف على أسباب الحريق وحصر التلفيات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما قامت النيابة العامة بمعاينة صالة الألعاب الرياضية لمعرفة ملابسات الحادث وأمرت باستكمال التحقيقات.

حريق في مخزن ملابس بسوق البالة

وفي واقعة أخرى، اندلع حريق في أحد مخازن الملابس المستعملة بسوق البالة في منطقة حي العرب، وتصاعدت الأدخنة من المخزن بسبب ماس كهربائي، وتم الدفع بثلاث سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، قبل أن يمتد إلى المحال المجاورة بالسوق.