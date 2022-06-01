وزير الإسكان يبحث مع ممثلي شركات عالمية توطين صناعات المياه والصرف محليا

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مجموعة من كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا معالجة المياه، بحضور ممثلي الغرفة التجارية الألمانية، على هامش مشاركته بمعرض «IFAT» بمدينة ميونيخ الألمانية، لمناقشة خطة الدولة المصرية لتوطين الصناعات المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي محلياً، وذلك بالشراكة مع شركة «IETOS»، وهي شركة وطنية رائدة في مجال تقديم الحلول المتكاملة، وتصنيع معدات معالجة المياه والصرف، وذلك بحضور مسؤولو قطاع المرافق بالوزارة.

مقترحات عالمية لنقل الخبرات وأحدث التكنولوجيات المستخدمة في مجال مياه الشرب

وخلال الاجتماع، استمع الجزار، لمقترحات الشركات العالمية للتعاون مع الشركات المصرية، ونقل الخبرات وأحدث التكنولوجيات المستخدمة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكّداً تقديم الحكومة المصرية لكامل الدعم للإسراع بتنفيذ برامج التعاون بين الشركات العالمية والمصرية، وتقديم مجموعة من الحوافز للقطاع الخاص من أجل المشاركة الفعالة مع الدولة في عدد من القطاعات الحيوية، ومنها قطاع المياه والصرف، وذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة لدعم الصناعة المحلية في هذا المجال الحيوي الهام، وتوطين الصناعات المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، والاستفادة منها في توفير متطلبات تنفيذ المشروعات في ظل التحديات العالمية والمحلية الحالية.

وأشار وزير الإسكان، إلى الطفرة غير المسبوقة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال الـ7 سنوات الماضية، ليس فقط في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، بل في مشروعات معالجة الحمأة، وخطة الدولة لتحلية مياه البحر، والتي تمّ وضعها لـ30 سنة مقبلة، وهي ليست بديلاً عن المياه السطحية، بل هي من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتلبية الاحتياجات من المياه لمناطق التنمية الجديدة التي تعمل بها الدولة في مختلف المحافظات، موضحاً أن الدولة المصرية تحولت استراتيجياً من التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي، إلى إعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة، للحفاظ على كل قطرة مياه، واستغلالها بالشكل الأمثل.

وتناول الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، التحديات التي تواجه قطاع المياه والصرف، والمشروعات المخطط لها، ودعم الدولة لجميع مبادرات التعاون مع الشركات العالمية، وخطط الدولة الطموحة في دعم قطاع معالجة المياه والصرف وتطويره وتوطين صناعته محليًا، وتطرق للحديث عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، التي تجسّد استجابة الدولة لطموحات المواطنين بالمناطق الريفية، إذ تبنت هذا المشروع الضخم، والذى يهدف لتغطية الريف المصري بخدمات الصرف الصحي خلال 3 سنوات.

وقال «إسماعيل»، إنَّه تمّ خلال اللقاء مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا معالجة المياه، تأكيد ضرورة التعاون في نقل التكنولوجيات الجديدة والحديثة فى مجال معالجة الصرف الصحي، وتوطين تلك الصناعات محلياً من خلال شراكات حقيقية مع الدولة المصرية، التي تمتلك سوقًا واعدة ليس لمصر فقط، بل للشرق الأوسط، والدول الأفريقية.

من جهته، أكّد حازم جابر، رئيس مجلس إدارة شركة «IETOS»، حجم التحدي الحالي الذي يزيد من أهمية المسارعة في اتجاه توطين الصناعة في هذا القطاع المهم، كما استعرض حسانين مملوك، مدير عام الشركة، حجم التعاون والشراكة مع الشركات العالمية المشاركة في اللقاء، ودور الشركة في توطين الصناعة بالتعاون مع مجموعة الشركات العالمية.

محطات تنقية مياه الشرب بالترشيح الفائق

وأشار مسئولو شركة «Dupont» العالمية المتخصصة في تصنيع جميع أنواع الأغشية في مجال معالجة المياه والتحلية، إلى حجم التعاون الناجح الناتج عن شراكتها مع شركة «IETOS» في تنفيذ عدد من محطات تنقية مياه الشرب بالترشيح الفائق، وكذلك محطات معالجة مياه الصرف الصناعي بغرض إعادة الاستخدام والتدوير.

ووجهت شركة «Evoqua» -الأقدم والأعرق في مجال تعقيم المياه- الشكر للحكومة المصرية، على الجهود المبذولة في هذا القطاع، كما ألقى ممثل شركة TORO - المتخصصة في تصنيع معدات معالجة مياه الصرف الصناعي- كلمة أوضح فيها حجم التعاون داخل مصر، وشارك في اللقاء أيضًا شركة «Robuschi» المتخصصة في تصنيع «نوافخ الهواء» ووكيلها داخل مصر، وشركة «IN-EKO» المتخصصة في تصنيع المرشحات القرصية ووكيلها داخل مصر.

وأشادت الشركات المشاركة في اللقاء بدور الحكومة حاليًا في دعم التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع، مما أسهم في تقليل تكلفة الإنشاء والتشغيل، ومحدودية المساحة المطلوبة مع الكفاءة العالية.