البابا تواضروس يترأس قداس عيد دخول العائلة المقدسة لمصر بكنيسة سخا

شهدت محافظة كفرالشيخ وكنيسة السيدة العذراء بسخا، تشريف البابا تواضروس الثاني برئاسة صلاة القداس الإلهي بمناسبة عيد دخول السيد المسيح أرض مصر.

ونظم احتفالية العيد، فريق الكشافة الكنسي بكنيسة العذراء سخا، حيث بدأت بصلوات القداس، ومن المقرر أن يكون هناك احتفالية أخرى تشمل عرض فيلما تسجيليا عن تاريخ الكنيسة الأثرية كإحدى محطات مسار العائلة المقدسة بمصر، والتي مكثت بها حوالي 7 أيام، وفقرات تراتيل مسيحية عن تذكار زيارة العائلة المقدسة والمسيح إلى مصر.

ويشارك قداسته في صلاة القداس الإلهي، نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفرالشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة.

أساقفة وكهنة يشاركون في القداس

كما يشارك أيضا في القداس، نيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وانصنا والأشمونين، ونيافة الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، ونيافة الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، ونيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر وتوابعها، ونيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لشبرا الجنوبية، ونيافة الأنبا بافلي الأسقف العام قطاع المنتزة، ونيافة الأنبا هيرمينا الأسقف العام قطاع شرق الإسكندرية، ونيافة الأنبا بيتر أسقف نورث وثاوس كارولينا وكينتاكي، ونيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير العذراء المحرق، نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام منطقة حدائق القبة، نيافة الأنبا أكسيوس الأسقف العام عين شمس والمطرية، بالإضافة لعدد كبير من الآباء الكهنة، وأيضا مجمع كهنة إيبارشية دمياط وكفرالشيخ والبراري.

الاحتفال بعيد دخول العائلة المقدسة لأرض مصر

يذكر أن الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية تحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر في الأول من شهر يونيو 2022، حيث بدأت رحلة مسار العائلة المقدسة في الهروب من بيت لحم في فلسطين بسبب اضطهاد هيرودس الذي كان يريد قتل السيد المسيح، فيما جاء الملاك إلى يوسف النجار، وقال له قم وخذ الصبي وأمه واذهب بهما إلى مصر.