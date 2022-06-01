نهاية «مستريحين» في كفر الشيخ استوليا على 20 مليون جنيه.. سجن مشدد 12 عاما

المستريح أكثر الكلمات انتشارا داخل محافظات جمهورية مصر العربية منذ أكثر من شهر، كما تحتل ترتيبا متقدما على مدار شهر على محرك البحث العالمي جوجل، وتشير إلى الحصول على أموال بغرض توظيفها ثم الاستيلاء عليها والهرب بها، وخاصة في صعيد مصر بمحافظتي أسوان وسوهاج، ولكن مستريحي اليوم من محافظة كفر الشيخ وقد استوليا على 20 مليون جنيه بزعم استثمارها في الاستيراد والتصدير.

الحكم بالسجن المشدد 12 عاما عليهما

وقضت محكمة جنح كفر الدوار اليوم بحبس 2 مستريحين من محافظة كفر الشيخ 12 عاما لقيامهما بالاستيلاء على 20 مليون جنيه من عدد من المواطنين فى 4 قضايا، وذلك لتوظيفها بمجال الاستثمار والاستيراد والتصدير.

الاستثمار بالاستيراد والتصدير

وأوهم المتهمان الضحايا بالحصول على أموالهم مقابل توظيفها في الاستيراد والتصدير مقابل أرباح شهرية تصل إلى 25% وقد وصلت جملة المبالغ المستولى عليها 20 مليون جنيه، ولكن المتهمان لم يفيا بذلك وقاما بسداد أرباح شهر واحد فقط للمجنى عليهم ثم تهربوا منهم ولاذوا بالفرار.

تحرير محضر إداري كفر الدوار

ليقدم المجني عليهم بلاغا إلى مركز شرطة كفر الدوار ضد المتهمين، وقد حمل المحضر رقم 2271 لسنة 2022 إداري كفر الدوار، وقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط المتهمين وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إحالة الواقعة إلى محكمة جنح كفر الدوار التى أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد للمتهمين 12 عاما.