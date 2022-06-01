محافظ كفر الشيخ يطمئن على حالة 5 مصابين في انهيار منزلهم بقرية طاهر

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على حالة 5 مصابين بينهم طفلين، عقب انهيار منزلهم فجر اليوم، بقرية طاهر التابعة لمركز كفرالشيخ، مما أدى لإصابتهم بعدة إصابات ووفاة سيدة.

تقديم الرعاية الطبية للازمة للمصابين

وصرح المتحدث الرسمي للمحافظة، بأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اطمأن على حالات المصابين، ووجه بتقديم كافة الرعاية الطبية لهم، وتم خروج جميع الحالات وجاري متابعة حالة الأطفال، داعياً الله عز وجل أن يهبهم الشفاء العاجل.

كما وجه محافظ كفرالشيخ، السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف إعانات عاجلة للحالات على وجه السرعة، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالديوان العام للوقوف على سبب انهيار المنزل.

أسماء المصابين في انهيار المنزل

وكانت غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات مديرية الصحة بكفر الشيخ، تلقتا إشارة بانهيار منزل سكني مكون من ثلاثة أدوار بقرية طاهر، ما أدى إلى وفاة حنان محمد إبراهيم طاهر 40 سنة، وإصابة كلاً من تيسير إبراهيم عبادة طاهر 40 سنة، باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وهدير عرفة محمد 4 سنين، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد عرفة محمد طاهر 6 أشهر، باشتباه نزيف بالمخ، وخيرية إبراهيم عبادة طاهر 40 سنة، باشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد إبراهيم عبد الشفيع 58 سنة، باشتباه نزيف بالمخ، والحالات باستقبال المستشفى تحت العلاج والملاحظة.