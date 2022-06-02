أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الخميس 2-6-2022

تبحث ربات المنازل يوميًا عن أسعار الخضروات في الأسواق المختلفة، في ظل تذبذب أسعار بعض الأصناف، ورغبتهن في التنويع في الأكلات لأفراد أسرهن.

وفيما يلي، تستعرض «الوطن»، أسعار الخضروات في الأسواق المحلية المصرية في بداية اليوم الخميس الموافق 2 يونيو، إذ شهدت معظم أنواع الخضراوات استقرارًا ملحوظًا في الأسعار، وجاء سعر الكيلو للخضروات المختلف، كما يلي:

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

- سجل سعر فاصوليا خضراء 8 جنيهات.

- سعر كيلو بصل أبيض أو ذهبي 3 جنيهات.

- سعر كيلو فلفل أخضر حار أو رومي نحو 6 جنيهات.

- الكوسة بـ9 جنيهات للكيلو.

- الملوخية بسعر 10 جنيهات للكيلو.

- الجزر أصفر دون عروش بـ5 جنيهات.

- باذنجان أسود رومي وعروس بـ6 جنيهات.

- الطماطم تراوح سعرها بين 8 و10 جنيهات.

- كيلو بطاطا بسعر 4 جنيهات.

- بسلة بسعر 8 جنيهات.

- قلقاس بسعر 10 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

- الطماطم تراوحت بين 5 و7 جنيهات.

- الفلفل الرومي البلدي تراوح بين 1.75 و3.75 جنيه.

- الفلفل الصوب تراوح بين 2 و3 جنيهات.

- تراوح سعر الفلفل الحار بين 2 و4 جنيهات.

- ترواح سعر الفلفل الألوان بين 5 و9 جنيهات.

- تراوح سعر البامية ما بين 10 و14 جنيهًا.

- ورق عنب بناتي من 10 إلى 14 جنيهًا.

- سجل سعر السبانخ ما بين 3 و4.5 جنيه.

- تراوح سعر الثوم بين 7 و11 جنيهًا.

- سجل سعر البصل بين 2 و3.5 جنيه.

- البطاطس تراوحت بين 2 و3.5 جنيه.

- الكوسة بين 2 و3.5 جنيه.

- الفاصوليا بين 6 و7 جنيهات.

ـ الباذنجان الأبيض بين 2 و3.50 جنيه.

- الخيار البلدي تراوح بين جنيه و3 جنيهات.

- البطاطا تراوحت بين 1.5 و4 جنيهات.

- الملوخية تتراوح سعرها بين 3 و5 جنيهات.

- سجل سعر البطاطا بين 2 و4 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو القلقاس بين 3 و6 جنيهات.