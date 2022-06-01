أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022

تبحث الكثيرات من ربات المنازل، عن أسعار الخضروات في السوق بشكل يومي، لتحديد الميزانية المخصصة للوجبات المختلفة بشكل يومي.

وفيما يلي نعرض أسعار الخضروات في الأسواق في بداية اليوم الأربعاء الموافق 1 يونيو، حيث استقرت معظم الأصناف بسبب توافر المعروض وتنوعه، وجاء سعر الكيلو للخضروات كما يلي:

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

واستقرت معظم أصناف الخضروات في السوق المحلي، لتكون الأسعار كما يلي:

- فاصوليا خضراء بسعر 10 جنيهات.

- بصل أبيض أو ذهبي وصل إلى 5 جنيهات.

- فلفل أخضر رومي أو حار يبلغ سعره نحو 6 جنيهات.

- الكوسة بـ10 جنيهات للكيلو.

- الملوخية بسعر 13 جنيهًا للكيلو.

- الجزر أصفر دون عروش بـ6.5 جنيه.

- باذنجان أسود بـ8 جنيهات.

- الطماطم بـ12 جنيهًا.

- بطاطا 3 كيلو بسعر 26 جنيهًا.

- بسلة بسعر 12 جنيهًا.

- لفت بسعر 11 جنيهًا.

- قلقاس بسعر 10 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

واختلفت أسعار الخضروات في سوق العبور، كما يلي:

- الطماطم تراوحت بين 4 و7 جنيهات.

- الفلفل الرومي البلدي بين 1.75 و3.75 جنيه.

- الفلفل الصوب بين 2 و3 جنيهات.

- الفلفل الحار بين 2 إلى 4 جنيهات للكيلو الواحد.

- الفلفل الألوان بين 5 و9 جنيهات.

- البامية ما بين 10 و14 جنيهًا.

- ورق عنب بناتي من 10 إلى 14 جنيهًا، والبلدي بالسعر ذاته.

- سبانخ ما بين 3 و4.5 جنيه.

- الثوم بين 7 و11 جنيها.

- البصل بين 2 و3.5 جنيه.

- البطاطس تراوحت بين 2 و3.5 جنيه.

- الكوسة تراوحت بين 2 و3.5 جنيه.

- الفاصوليا تراوحت بين 6 و7 جنيهات.

- الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

- الباذنجان الرومي بين 1.5 و2.5 جنيه.

ـ الباذنجان الأبيض بين 2 و3.50 جنيه.

- الخيار الصوب من 2 إلى 3 جنيهات.

- الخيار البلدي من 1 إلى 3 جنيهات

- الجزر من 1.5 إلى 3.5 جنيه.

- البطاطا تراوحت بين 1.5 و4 جنيهات.

- الملوخية تتراوح بين 3 و5 جنيهات.

- بطاطا بسعر من 2 و4 جنيهات.

- لفت بسعر 1.5 و 2.5 جنيه.

- قلقاس بسعر 3 و 6 جنيهات.