السيطرة على حريق شقة بمنطقة المطبعة بالجيزة دون وقوع إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، على حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع عمرو بن العاص، بمنطقة المطبعة، بفيصل دون وقوع أي إصابات بشرية، واقتصرت فقط على الخسائر المادية.

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما، تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قوات الحماية المدنية، يفيد بورود إشارة بنشوب حريق داخل شقة بشارع عمرو بن العاص، بمنطقة المطبعة بفيصل بالجيزة، وذلك دون وقوع أي إصابات بشرية واقتصرت فقط على الخسائر المادية.

الدفع بعدد من سيارات الإطفاء

ووبعد دقائق من تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى مكان حريق الشقة، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وسيارة إسعاف لنقل أي مصابين في حالة حدوث إصابات، فضلًا عن إجراء عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، والدفع بأوناش لرفع آثار الحريق وعودة حركة المرور مرة أخرى لطبيعتها بعد توقفها لفترة بسبب اشتعال الحريق.

تحرير محضر

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على الملابسات الكاملة، وجار تفريغ الكاميرات وسؤال شهود العيان على الحريق.