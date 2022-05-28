ألتوس الكندية للتعدين تتوسع في نطاق عملياتها بمصر

قال ستيفن بولتون الرئيس التنفيذي لشركة ألتوس العاملة في مجال التعدين والتي تعمل في مصر خلال الوقت الحالي في الصحراء الشرقية، إنه منذ بداية العام الحالي تم تطوير إستراتيجية الاستحواذ الخاصة بنا بجدية، وتقديم نتائج ممتازة من مجموعة مشاريعنا المتنوعة، الموجودة في مصر ومالي والمغرب.

رسم خرائط للعديد من أعمال الذهب الصخري

وأضاف خلال بيان للشركة، أن فريق توليد حقوق الملكية بالشركة سعى خلال الربع المالي من العام الماضي في مصر لإجراء الاستطلاع على تراخيص جبل أم عرادة (346 كم 2 ) ووادي دوبور (175 كم 2 ).

وأشار إلى أن الفريق قام برسم خرائط للعديد من أعمال الذهب الصخري، وجمع العينات التي تم إرسالها للتحليل المخبري وحدد عددًا من الأهداف لمزيد من أعمال الاستكشاف. وواصلت الشركة توسيع نطاق عملياتها في مصر من خلال توظيف الجيولوجيين المحليين والمدربين تدريباً جيداً.

ألتوس: نتطلع إلى إبقاء المساهمين على اطلاع دائم بما نحرزه

وأوضحت الشركة أنها تتطلع بثقة كبيرة وتأمل أن يكون الربع القام ملئ بالمزيد، وذلك إلى جانب تقييم المزيد من الاستحواذ على حقوق الملكية المتراكمة والفرص الإستراتيجية الأخرى، سينصب تركيزنا خلال الربع على تطوير برامج الذهب لدينا في مصر ومالي، بالإضافة إلى الاستمرار في خلق قيمة من محفظتنا من المشاريع في المغرب والكاميرون.

ولفتت الشركة في بيانها إلى أنه يتطلع إلى إبقاء المساهمين على اطلاع دائم بما نحرزه من تقدم.

وشركة ألتوس الكندية من إحدى الشركات العالمية الكبرى التي فازت الشركة بالجولة الأولى من مزايدة الذهب العالمية الأولى في مصر والتي تم الإعلان عن نتائجها خلال نوفمبر من عام 2020، وكذلك فاز عدد من الشركات الاجنبية والمحلية لبدء العمل في الصحراء الغربية، واستخراج الذهب.