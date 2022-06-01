«جمعية العلوم الإشعاعية»: نسعي للاستفادة العملية من تقنيات العلوم النووية

قالت الدكتورة هداية الله سالم، مؤسس الجمعية المصرية للعلوم الإشعاعية، ونائب رئيس المنتدى العلمي العربي لعلماء الإشعاع، إن فكرة المنتدى بدأت كعمل تطوعي، وأنها ليست المرة الاولى للقيام بعمل تطوعي لنشر ثقافة استخدام تقنيات تكنولوجيا الإشعاع والعلوم النووية.

سالم: الجمعية تستهدف تعليم النشء الجديد عبر ورش عمل وبرامج تدريبية

وأضافت «سالم»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني في برنامج «صباح الخير يامصر»، على شاشة الفضائية المصرية، أن الجمعية المصرية للعلوم الاشعاعية تأسست عام 2008، وهي جمعية أهلية قامت بالعديد من الأعمال وتستهدف تجميع العلماء ومحترفي الإشعاع والكفاءات والدارسين بالخارج من أجل تعظيم الاستفادة من علمهم وخبراتهم في تعليم النشء الجديد، عبر ورش عمل وبرامج تدريبية، إضافة إلى تعريف المجتمع في مصر والدول العربية كافة، بأهمية الاستفادة من التقنيات العلمية المتعلقة بالعلوم والتقنيات النووية والإشعاعية، وكذا تخريج كوادر لديها الكفاءة لتستطيع أن تلتحق بالتدرج الوظيفي وتتمتع بالمعرفة الكافية عن تلك الاستخدمات.

مجالات متعددة للإستفادة من التقنيات النووية والاشعاعية

وأوضحت أن هناك أوجه عدة من شأنها تعظيم الاستفادة من التقنيات العلمية المتعلقة بالعلوم والتقنيات النووية والإشعاعية، كالتطبيقات البحثية الطبية والصناعية والتعليم والأمان النووي، فضلا عن مجالات متعددة بحثية وتطبيقية مثل الطب والزراعة والهندسة والهندسة النووية والأمان النووي وأمن المفعالات والصحة كالكشف عن الأورام، وعمل دلالات عنها والأشعة والأدوية.

تطبيق البحوث لتحقيق الاستفادة للمجتمع

وأشارت نائب رئيس المنتدى العلمي العربي لعلماء الإشعاع، إلى أن عددا من البحوث التي قام بها المركز وتم تطبيقها بالفعل، مثل إنتاج طفرات جديدة من القمح التي تزيد من نسبة الإنتاج بنسبة 33% وتحمل الجفاف، لافتة إلى أن قياس تقدم الدول العربية الآن أو أي دولة يقاس بمدى استفادتها من التقنيات العلمية والنووية، موضحه فخرها بانتمائها لهيئة عظيمة مثل هيئة الطاقة الذرية المصرية، وهي أول هيئة تم تأسيسها في الوطن العربي.