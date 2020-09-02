 "نهلة عطا" تحصل على منحة بـ"العلوم النووية" بروسيا: مصر تمكِّن الشباب

نجحت الدكتورة نهلة عطا، خريجة كلية العلوم قسم كيمياء جامعة القاهرة، ومعيدة بكلية البايو تكنولوجي جامعة مصر، والباحثة المصرية، في الالتحاق للتدريب بالمعهد المتحد للعلوم النووية بدولة روسيا، بعد اجتياز كافة المعايير والمراحل الدقيقة التي وضعها المعهد لاختيار الراغبين في التدريب، وذلك تنفيذا لاستراتيجية الدولة في تمكين الشباب في مواقع التدريب الحيوية والعالمية، ودعمهم في تلقى المنح التعليمية في كافة المجالات.

وقالت الدكتورة عطا، إنها تلقت محاضرات وتدريبات معملية بالمفاعل النووي بالمعهد وأهمها كيفية استخدام قدرة المفاعلات في تحلية المياه بجوده عالية، واستخدامها في إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي والصحي للحصول على مياه صالحة للشرب، والقدرة على إنتاج الكهرباء من المفاعلات النووية باعتبارها منخفضة التكاليف، كما أنها آمنة بيئيا من استخدام الغاز والفحم والبترول وأقل ضررا وتأثيرا على البيئة.

وأشارت إلى أن مشروع الضبعة النووي في مصر نموذج حي لمثل هذه المشروعات، وحرص قيادات الدولة على تشجيع الكوادر والعلماء والباحثين المدربين ليكونوا نواة لهذا المشروع، كما أن شروط التدريبات التي وضعها المعهد للحصول على المنحة تتضمن عدة ضوابط، أهمها أن يكون المتقدم للتدريب عضوًا بهيئة التدريس في الجامعات كما يجيد اللغة الإنجليزية والروسية والفرنسية بطلاقة، موجهة الشكر للرئيس السيسي على جهوده في دعم الشباب.

وتقدمت الدكتور نهلة عطا بالشكر إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور طارق حسين منسق البرنامج النووي المصري الروسي بأكاديمية البحث العلمي لتوجيهاتهم المستمرة في بناء الشاب المصري وتسهيل إجراءات تلقى المنح والتدريبات التي تقوى مهاراتهم في كافة المجالات.