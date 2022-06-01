رئيس «الدولية للهندسة»: حل أزمة زيادة السكان أولوية لدى القيادة السياسية

قال الدكتور عادل عبدالغفار رئيس الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام إنَّ الملتقى العلمي الأول بشأن «الإعلام والتنمية الأسرية.. تجارب محلية ودولية» يأتي تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مضيفًا أنَّ الأكاديمية تضع قضية التنمية الأسرية والقضية السكانية ودور الإعلام ضمن أولوياتها في المناقشة، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعة للأكاديمية، مؤكّدًا اهتمام القيادة السياسية بمشاكل القضايا السكانية ومواجهتها بكل السبل بما يهدف إلى تحقيق حياة أفضل للمواطنين.

«عبدالغفار»: ملتقي «الإعلام والتنمية» بداية المشاركة الفعالة للأكاديمية في قضايا المجتمع

وأضاف «عبدالغفار»، أنَّ الأكاديمية حرصت على البحث والتحليل ووضع رؤية مستقبلية للقضية السكانية مستندة على آراء عدد من العلماء والمتخصصين بما يتماشى ويحقق رؤية الدولة المصرية، موضحًا أنَّ مشاركة الخبراء من مختلف التخصصات يهدف إلى وضع رؤى ونقاط يمكن الاستفادة منها في مواجهة القضية السكانية.

من جهته، قال الدكتور خالد عبدالجواد رئيس شعبة الإعلام بـ الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاتصال، أنَّ الملتقى العلمي الأول، يأتي في إطار الدور المجتمعي للأكاديمية، موضحًا أنَّ عنوان الملتقى يوضح دور الدولة في التنمية وبما يتماشى مع الجمهورية الجديدة، وكذلك في ضوء مشروع الدولة بشأن تنمية الأسرة تحت رعاية ومظلة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى العلمي السنوي بعنوان «الإعلام والتنمية الأسرية.. تجارب محلية ودولية» للأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بمدينة الإنتاج الإعلامي، الذي يُقام تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبحضور عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية، والدكتور عادل عبدالغفار رئيس الأكاديمية ومنسق عام المؤتمر، والدكتور خالد عبدالجواد عميد شعبة الإعلام بالأكاديمية.

«عبدالجواد»: تأهيل الأسرة المصرية يسهم في تعزيز الترابط الأخلاقي

وأضاف «عبدالجواد»، أنَّ الأسرة المصرية أصبحت دورًا محوريًا وأساسيًا للدولة المصرية إذ أنّها أساس التقدم، مشيرًا إلى أنَّ تأهيل الأسرة المصرية يسهم في تعزيز الترابط الأخلاقي والمجتمعي وإفادة المجتمع بكل المجالات والقطاعات، لافتًا إلى أنَّ أهداف الدولة المصرية بشأن تنمية الأسرة تعكس الحرص الكبير للدولة المصرية المصرية وحرص القيادة السياسية في الاهتمام بالإنسان، مبينًا أنَّ الملتقى بمثابة مشاركة فعّالة من قبل الأكاديمية للمشاركة في قضايا المجتمع والاستفادة من رؤى الخبراء المشاركين.