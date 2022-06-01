مقترح بإلغاء التنسيق الداخلي في الجامعات الخاصة والاكتفاء بمجموع القبول

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، عن مقترح من المقرر مناقشته خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، المقبل، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن إلغاء تنسيق القبول الداخلي بالجامعات الخاصة والاكتفاء بالمجموع والحد الأدنى للالتحاق الذي يقره المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، مضيفة أن الجامعات الخاصة أنهت استعداداتها بشأن تنسيق القبول بالجامعات.

التسجيل عن طريق الجامعات ذاتها

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التسجيل للالتحاق بـ الجامعات الخاصة للعام الجامعي المقبل سيكون عن طريق الجامعات ذاتها وفقا للطريقة التي تحددها، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة سيعقد اجتماعه المقبل بجامعة المستقبل برئاسة وزير التعليم العالي وفي حضور رؤساء الجامعات الخاصة، لمناقشة عدد من الموضوعات أبرزها تنسيق الجامعات الخاصة.

مصادر: الأربعاء المقبل اجتماع المجلس برئاسة وزير التعليم العالي بجامعة المستقبل

وفي السياق ذاته، أكدت المصادر استعدادات الجامعات الخاصة والأهلية لـ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، لافتة إلى التشديد على التوسع في الاختبارات الإلكترونية والموضوعية بنظام أسئلة «البابل شيت»، وسرعة تصحيح أوراق الإجابات وإعلان النتيجة في أسرع وقت.

واوضحت المصادر أن هناك تشديدات بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا والالتزام بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.