«التعليم العالي» تغلق 3 كيانات وهمية بالجيزة: تعمل بالمجال الطبي دون تراخيص

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود نتائج التنسيق والتعاون بين لجنتي الضبطية القضائية بوزارتي التعليم العالي والصحة في مُداهمة عدد من الكيانات الوهمية بمحافظة الجيزة، في إطار تنفيذ توجيهات الوزير بتشكيل لجنة مُشتركة من وزارتي التعليم العالي والصحة لمُداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمُزاولة العملية التعليمية في المجال الطبي، دون الحصول على التراخيص اللازمة.

مداهمة الكيانات الوهمية بمحافظة الجيزة

وأشار التقرير إلى مداهمة عدد من الكيانات الوهمية بمحافظة الجيزة، شملت الآتي:

• أكاديمكس للتدريب والتنمية، الكائن مقرها بـ 19 شارع الأعناب، الدور الأول، الدقي، محافظة الجيزة، تدّعي تدريب الطلاب، ومنحهم شهادات مُعتمدة دولية في مجال إعداد الصيدلي للعمل كخبير تغذية علاجية، ودراسة البورد الأمريكي، والتطبيق السريري على الحالات المعقدة، ومنح لقب خبير تغذية علاجية مُعتمد من المستشفيات العالمية.

• مركز MDA للتدريب والاستشارات الكائن بـ 158 شارع السودان، المهندسين، الدور السادس، محافظة الجيزة، يدّعي منح عدد من الدبلومات في المجال الطبي، بالتعاون مع جهات حكومية ودولية، في تخصصات «التغذية العلاجية، إدارة المُستشفيات، مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية».

• EIF Training & consulting، الكائن مقرها بـ 65 شارع مصدق، الدور العاشر، الدقي، محافظة الجيزة، تدّعي منح دبلومات في مجالات «الطب التجميلي، التركيبات الصيدلانية، برنامج الطب البديل، التغذية العلاجية، العناية البشرة والشعر».

وأصدر الوزير قرارًا بغلق تلك الكيانات الوهمية، كما قام بمُخاطبة محافظ الجيزة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، فضلاً عن مخاطبته وزير التموين والتجارة الداخلية، لإنهاء التصريحات الممنوحة لتلك المنشآت.

تكثيف الجهود لمُداهمة أية كيانات وهمية

وأشاد عبدالغفار بجهود لجنتي الضبطية القضائية بوزارتي التعليم العالي والصحة في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودهما خلال الفترة المقبلة، لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تُكثف ملاحقتها للكيانات الوهمية، خاصةً في المجال الطبي خلال الفترة المقبلة بكافة محافظات الجمهورية، والتي تدّعي كذبًا منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية، خاصة خلال فترة التنسيق للجامعات والمعاهد، والتي ينشط فيها ظهور الدعاية والتسويق لهذه الكيانات، بغرض استغلال الطلاب وأولياء الأمور بشكل غير قانوني.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه صدر قرار وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي للسيد الوزير، لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية، ونجحت هذه اللجنة خلال الأسابيع القليلة الماضية في رصد العديد من الكيانات الوهمية، وتمكين لجنة الضبطية القضائية من تكثيف حملاتها، والنجاح في توجيه ضربات متتالية لهذه الكيانات غير الشرعية.

وأكد المُتحدث الرسمي أن التنسيق الجيد بين وزارتي التعليم العالي والعدل، أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي والصحة؛ ونجاح جهود مُلاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.