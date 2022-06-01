«يديعوت»: اتصالات سرية بين نتنياهو وساعر لتشكيل حكومة جديدة دون انتخابات

كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أنَّ هناك اتصالات سرية بين مقربين من حزب الليكود الإسرائيلي بزعامة رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو وجدعون ساعر رئيس حزب «تكفا حداشا» سعيًا لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة دون التوجه إلى انتخابات.

توزيع الحقائب الوزارية

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أنَّ الاتصالات تجري بين ساعر ويعقوب أتراكتشي المقرب من رئيس الوزراء السابق نتنياهو للاتفاق على تشكيل حكومة برئاسته، لافتة إلى أنَّ ذلك سيكون في مقابل عرض حقائب وزارية سيادية على ساعر ومنها وزارة الخارجية، وفي المقابل سيحصل الليكود على حقيبة القضاء.

كان رئيس حزب تكفا حداشا قد انشق عن حزب الليكود مؤسسًا حزبه الجديد بعد الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، مبررًا ذلك بأنَّه يعارض استمرار حكم بنيامين نتنياهو، وجاء ذلك بعد تنافس بينه وبين نتنياهو على رئاسة الليكود ولكنه خسر في النهاية.

خفض وتيرة الهجوم على ساعر

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أنَّ نتنياهو طلب من المسؤولين في حزب الليكود خفض وتيرة الهجوم على ساعر، والابتعاد عن توجيه الانتقادات له.

جدير بالذكر أنَّ الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت تعيش أيامًا صعبة بعد انسحاب العضوة إيديت سيلمان من الائتلاف الحكومة ما أفقد بينيت الأغلبية، ويهدده بإسقاط حكومته حال انسحاب عضو آخر.