وظائف الشركة القابضة لمصر للطيران.. اعرف التفاصيل الكاملة

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران، توافر عدد من الوظائف الشاغرة بنظام التعاقد للجنسين «ذكور/ إناث» بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

تمثلت فرص العمل المتاحة بشركة مصر للطيران في «ضابط مبيعات، ضابط حركة وأخصائي علاقات عامة »، واشترطت الشركة توافر عدد من المعايير وهي: أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالٍ، يجيد اللغة الإنجليزية إجادة تامة، فضلا عن إجادة مهارات الحاسب الآلي «الكمبيوتر»، وأن يجتاز الاختبارات المحددة مع قبول العمل بنظام النوبات.

شروط وظائف شركة مصر للطيران

حددت الشركة القابضة لمصر للطيران، مجموعة من الشروط العامة التي يجب توافرها في المتقدمين للقبول في الوظاف المتاحة، والتي جاءت على النحو التالي:

- الحد الأقصى لعمر المتقدم لا يزيد على 30 عامًا عند انتهاء الميعاد المحدد لتقديم الطلبات.

- ‏ لا يتم التقدم لأكثر من وظيفة لكل فرد من المتقدمين من الوظائف المتاحة والمعلن عنها.

- أن يكون المتقدم من أبناء القاهرة الكبرى، على أن يكون نفس العنوان المدون ببطاقة الرقم القومي.

- ‏ في حالة تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران أو الشركات التابعة لها موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة.

- بالنسبة للموقف من التجنيد يشترط أن يكون المتقدم من الذكور انتهى من تأدية الخدمة العسكرية، بدرجة أخلاق لا تقل عن جيد جدًا أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة 3 سنوات.

- ‏اجتياز جميع الدورات التي تقررها الشركة، على أن يتحمل المتقدم مصاريف هذه التدريبات.

- يتم توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع 50 جنيهًا لخرينة الشركة ولا ترد.

موعد تقديم وظائف مصر للطيران

يتم ‏تقديم الطلبات خلال الفترة من 5 إلى 16 يونيو الجاري، عن طريق شبكة الانترنت والموقع الإلكتروني hrholding.egyptair.com دون كتابة «www».

المستندات المطلوبة لوظائف مصر للطيران

تتضمن الطلبات المقدمة عدد من المستندات وهي «صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة المؤهل الدراسي، وشهادة ميلاد مميكنة حديثة، والموقف من الخدمة العسكرية والسيرة الذاتية "CV".

ونوهت الشركة في بيانها أنها لن تقبل الطلبات غير مستوفية للشروط المذكورة والمحددة، أو الواردة قبل أو بعد موعد التقديم، على أن تقدم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني، ووسيلة التواصل مع المتقدمين هي البريد الإلكتروني.

وفي النهاية ذكرت الشركة أنه تسري أحكام القوانين واللوائح المعمول بها بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وتعتبر مكملة ومتممة لهذا الإعلان.