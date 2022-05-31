مصر للطيران تحتفل باليوم العالمي للضيافة الجوية

من منطلق اهتمام الشركة الوطنية مصرللطيران بالمشاركة فd جميع الاحتفالات الخاصة بمجال الطيران وبالتنسيق مع وزارة الطيران المدني، احتفلت اليوم مصرللطيران باليوم العالمي للضيافة الجوية والمعروف أيضا باسم «اليوم الدولي لأفراد طاقم الضيافة الجوية»، والذي يوافق 31 مايو من كل عام.

ومن جانبه صرح الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن الشركة تحرص دائما على إقامة هذا الاحتفال سنويا تقديرا للدور الهام الذي يقوم به أفراد الركب الطائر على جميع الرحلات من استقبال وترحيب بالمسافرين على متن طائرات الشركة وتطبيق إرشادات وقواعد السلامة والأمن التي تحافظ على سلامة الركاب.

وحرص الطيار عمرو نبيل، رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، على حضوره في هذا اليوم والتقاط الصور التذكارية مع عدد من الضيافة الجوية، موضحاً أن قطاع الضيافة الجوية بالشركة مدرب على أعلى مستوى لتقديم أفضل خدمة للركاب، بالإضافة إلى سرعة واحترافية تعاملهم في الحالات الطارئة.

وقام بالمشاركة في هذا الاحتفال فريق عمل من المركز الإعلامي بوزارة الطيران المدني والشركة الوطنية لمصرللطيران، وتم توزيع هدايا تذكارية والتقاط مجموعة من الصور مع عدد من أفراد الضيافة الجوية.