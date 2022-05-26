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مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر الحج لهذا العام.. تبدأ من 16990 جنيها

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أيمن حمزة
10:28 ص | الخميس 26 مايو 2022
مصر للطيران

مصر للطيران

في إطار استعداد الشركة الوطنية «مصر للطيران»، لموسم الحج هذا العام، أعلنت الشركة أسعار تذاكر الحج المقرر أن تبدأ من 16990 جنيها بخط سير «القاهرة - جدة - القاهرة»، للدرجة السياحية، و18990 جنيها لدرجة رجال الأعمال.

أسعار تذاكر الطيران من القاهرة إلى جدة والمدينة

كما تقرر أن تبدأ أسعار تذاكر الحج لرحلات مصر للطيران على خط «القاهرة - المدينة»، والعودة «جدة - القاهرة»، أو العكس من 17990 جنيها للدرجة السياحية و19990 جنيها لدرجة رجال الأعمال، بخلاف أسعار السفر أو العودة خلال الأيام المميزة.  

وكانت مصر للطيران، أكدت استمرار تلقي طلبات الحجز لتذاكر موسم الحج لهذا العام من شركات السياحة والهيئات المختلفة حتى يوم الخميس الموافق 26 مايو الجاري من خلال التواصل مع إدارة الحج والعمرة بالشركة الكائنة بـ 13 أبراج أغاخان كورنيش النيل شبرا مصر.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.