وزير القوى العاملة يعلن عن 4322 وظيفة شاغرة: رواتب تصل إلى 4 آلاف جنيه

تمكّنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهرية من توفير 4 آلاف و322 فرصة عمل للذكور والإناث، منها «قادرون باختلاف» في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 4 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 51 شركة ومصنع قطاع خاص في 12 محافظة لشغلها خلال شهر يونيو 2022.

فرص عمل بـ51 شركة ومصنع قطاع خاص في 12 محافظة

أعلن ذلك محمد سعفان وزير القوى العاملة، مشيراً إلى أنَّ هذه الفرص تأتي تنفيذًا لمبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لرعاية الفئات الأكثر احتياجاً وتوفير حياة كريمة لهم وعمل لائق.

ولفت إلى أنَّ النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص ويتمّ التقديم على الموقع الإلكتروني من هنا «النشرة القومية للتشغيل»، تحت مسمى «برنامج طالبي العمل» وسوف ترشح الإدارة المختصة المتقدمين على الفرص وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

النشرة القومية للتشغيل

وأوضح وزير القوى العاملة أنَّ فرص العمل متوفرة في 12 محافظة هي: «القاهرة، والقليوبية، والشرقية، والغربية، ودمياط، والدقهلية، وأسيوط، وأسوان، والمنوفية، والوادي الجديد، والجيزة، والبحيرة».