بدء اجتماع «لافروف» مع وزراء دول مجلس التعاون الخليجي

أفادت شبكة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل، ببدء اجتماع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع وزراء دول مجلس التعاون الخليجي.

آخر مستجدات الأوضاع في أوكرانيا

ووصل وزير الخارجية الروسي، أمس إلى المملكة العربية السعودية أمس قادمًا من البحرين، بعدما التقى وزير الخارجية البحريني وعقدا مؤتمرًا صجفيًا، تناول آخر مستجدات الأوضاع في أوكرانيا، وكذلك عددًا من الملفات الإقليمية مثل الملف الإيراني والفلسطيني.

وأعلن مجلس التعاون الخليجي، أنه من المقرر عقد اجتماع مع وزير الخارجية الأوكراني عن بعد، دون ذكر توقيت هذا اللقاء.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الرابع على التوالي، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن بلاده عملية عسكرية خاصة ضد جارته الأوكرانية؛ بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم.