«لافروف»: تحويل الناتو لتحالف عالمي للهيمنة العسكرية خطير ومصيره الفشل

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن علاقات روسيا مع الصين لا تعني السعي إلى إقامة تحالف عسكري ضد طرف ثالث، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وأوضح «لافروف» أن محاولات تحويل حلف الشمال الأطلسي (الناتو) إلى تحالف عالمي بدعوى الهيمنة العسكرية على العالم هو طريق خطير ومحكوم عليه بالفشل، بحسب ما نقلت سكاي نيوز عربية.

دورية جوية بالقاذفات النووية بين روسيا والصين

جاءت هذه التصريحات، من جانب وزير الخارجية الروسي، في أعقاب إعلان كل من روسيا والصين، أمس الأول، عن تنفيذ دورية جوية عسكرية بطائرات استراتيجية ذات قدرة على حمل أسلحة نووية، فوق بحر الصين الشرقي وبحر اليابان، بالتزامن مع قمة كان يشارك فيها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في اليابان مع زعماء تحالف «كواد»، الذي يضم الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند.

محاولات حلف الشمال الأطلسي للتمدد نحو روسيا تثير غضبها

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الروسي أيضًا في ظل محاولات من جانب الولايات المتحدة وحلف الشمال الأطلسي لتوسيع عضويته والتمدد باتجاه حدود روسيا، وذلك من خلال سعيه وترحيبه بضم كل من فنلندا والسويد اللتان تشتركان بحدود برية طويلة مع روسيا، بعد أن كانت مساعي الحلف لضم أوكرانيا والتعاون العسكري معها، أحد الأسباب التي أدت لإطلاق العملية العسكرية الروسية ضدها.