لافروف : رغبة كييف المتناقضة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي غير بريئة

وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، رغبة كييف بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بغير البريئة، خاصة بعد تأكدها من تحول الأول إلى لاعب عدائي، وذلك وفقا لما نقلته شبكة «سكاي نيوز»، عربية، في نبأ عاجل منذ قليل.

لافروف ينتقد القرارات الأوروبية الأحادية

وأشار «لافروف»، إلى أنه على الرغم من التصريحات الأوكرانية للانضمام للحلف، إلا أن كييف لازالت تؤكد خلال اتصالاتها مع موسكو، موافقتها على الوضع الحيادي وعدم الانضمام لأي تكتل، منوها إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يعد منصة اقتصادية بناءة كما كان الغرض من إنشائه لكنه تحول إلى لاعب عدواني خاصة عقب الإعلان عن طموحاته خارج حدود قارته، على حد قوله.

وأكد وزير الخارجية الروسي، أن بلاده وشركاؤها يعارضون بشدة تلك الإجراءات الغربية أحادية الجانب، الهادفة إلى تعطيل العلاقات التجارية واللوجيستية.