قوات الاحتلال تواصل اقتحام المخيمات واستهداف الفلسطينيين في غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بقطاع غزة المحاصر، وأطلقت زوارقها الحربية، نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين شمال غزة، فيما قامت القوات الإسرائيلية، بسلسلة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة.

وصباح اليوم الثلاثاء، أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين، قبالة شواطئ بلدة «بيت لاهيا»، شمال قطاع غزة المحاصر، دون وقوع إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجرا، أسيرا محررا يدعى «يحيى مقبول»، بعد مداهمة منزله في مدينة «نابلس»، شمال الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وأمس الإثنين، نفذت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة ومدينة «جنين»، شمال الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية، والفلسطينيين.

وحدات من جيش الاحتلال الإسرائيلي تداهم عدة مخيمات

وداهمت وحدات من جيش الاحتلال الإسرائيلي المخيمات في قلنديا ونابلس، وبيت ريما، وجفنا قضاء رام الله، ومخيمي شعفاط وقلنديا، فيما استهدف فلسطينيون، آليات الاحتلال بشكل مباشر خلال اقتحامها محيط مخيم جنين.

وتصدي فلسطينيون، في بلدة الفندق لأحد المستوطنين بعد محاولته الاعتداء عليهم بسبب رفع العلم الفلسطيني وحطموا مركبة المستوطن، ما أدى إلى إصابته، فيما قام جنود الاحتلال بإطلاق النار وقنابل الغاز لتفريق الفلسطينيين، وفقا لما ذكرته وكالة «معا»، الفلسطينية.

وأصيب شاب بجروح بعد إطلاق الرصاص عليه من جنود الاحتلال على مفرق خرسا جنوب مدينة دورا، ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الاقتراب منه لعلاجه، فيما تم اعتقال الشاب.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين، أنه سلم إخطارًا لعائلة الأسير أسعد الرفاعي، ينذر بنيته هدم منزل العائلة، فيما سيتم خلال الأيام المقبلة تسليم آخر لعائلة الأسير صبحي صبيحات «شقيرات»، وكلاهما من سكان قرية رمانة في جنين، وتتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، الرفاعي وصبيحات بتنفيذ عملية «إلعاد» التي أدت لمقتل 3 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين.

تحذير إسرائيلي إلى 100 شخص في تركيا من خطر التعرض لهجوم إيراني

وفي سياق آخر، وجهت «تل أبيب»، تحذيرا لـ 100 إسرائيلي يقضون إجازاتهم في تركيا من خطر التعرض لهجوم إيراني، داعية إياهم لتجنب الإفصاح عن هويتهم والعودة إلى إسرائيل، وفقا لما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية.

من جانبها، أَدانت «لندن»، بشدة احتجاز إيران سفينتين يونانيتين في 27 مايو الجاري بمياه الخليج، مطالبة «طهران»، بالإفراج الفوري عن السفينتين وطاقمهما.

وكان «الحرس الثوري الإيراني»، أعلن يوم الجمعة الماضي، أنه احتجز السفينتين بعدما احتجت طهران على احتجاز اليونان بطلب من واشنطن في منتصف شهر أبريل الماضي سفينة تحمل نفطا إيرانيا.

«لندن»: أفعال «طهران» تشكل خطرًا كبيرا على سلامة وأمن الشحن

وقال متحدث رسمي باسم وزارة الخارجية البريطانية، إن أفعال «طهران» تشكل خطرًا كبيرا على سلامة وأمن الشحن، وتمثل انتهاكا للمبادئ الأساسية لحرية الملاحة.

ونشرت قوات الحرس الثوري الإيراني مقطع فيديو يوثق عملية استيلاء عناصر البحرية على ناقلات نفط يونانية في بحر الخليج، وفاق لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الحرس الثوري الإيراني ينشر فيديو لاستيلائه على ناقلتي النفط اليونانيتين

#العربية pic.twitter.com/HtK0RKY0hG — العربية (@AlArabiya) May 30, 2022

وكانت الولايات المتحدة واليونان، دعتا في وقت سابق، إيران إلى الإفراج عن ناقلتي نفط يونانيتين محتجزتين في مياه الخليج، واعتبرت «واشنطن»، الحادث أنه يشكل تهديداً لسلامة الملاحة والاقتصاد الدولي.

واتفق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس، على ضرورة تحرير إيران السفينتين وطاقميها، وأوضح المتحدث باسم الوزارة الأمريكية، نيد برايس، إن «واشنطن» تقف إلى جانب أثينا، حليفتنا المهمة في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وشريكة الولايات المتحدة، في مواجهة هذا الاحتجاز غير المبرر.