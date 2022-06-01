أعلن علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية 2022 بالاسم ورقم الجلوس، بنسبة نجاح 86.4‏‎%‎‏، مؤكدا أن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية، سيكون عبر موقع وزارة التربية والتعليم والصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية عقب اعتمادها من ‏محافظ الدقهلية‎.‎

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وقال «عبدالرؤوف»، في بيان صحفي، إن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية 2022، بلغ إجمالي طلابها 120 ألف ‏طالب في 17 إدارة تعليمية، وأنه تم البدء في التصحيح لأوراق الإجابة داخل الكنترول، مشيرا إلى انتهاء ‏ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس الموافق 19مايو الماضي‎.‎

وشدد وكيل الوزارة على المصححين والمراجعين بضرورة تحري الدقة والشفافية لخروج نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية 2022 في صالح الطلاب.

وأضاف أن الجميع يعمل لصالح الطالب حتى يحصل كل طالب على حقه، وستقوم لجنة النظام ‏والمراقبة بتوفير كافة سبل الراحة للعاملين بالكنترول، وفق القواعد المنظمة، مضيفا أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية 2022 بالاسم ورقم الجلوس تعلن من خلال الرابط ‏الرسمي.‏

يذكر أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية 2022 العامة والمهنية في محافظة الدقهلية هذا العام يبلغ ‏عددهم ‏‏121 ألفا و896 ‏طالبا وطالبة، وانتهوا من أداء ‏امتحانات الفصل الدراسي الثاني ‏‏2021/2022 يوم ‏الخميس 19 مايو ‏‏2022، في 650 ‏لجنة امتحان، وفقا ‏للضوابط ‏والإجراءات ‏الاحترازية ‏التي أعدتها ‏مديرية التربية والتعليم.

وتابع أن اللجان شهدت ‏حظر ‏استخدام الهواتف ‏المحمولة للكل ‏من الطلاب والطالبات وكذلك ‏المعلمين أثناء وجودهم داخل ‏اللجان، علاوة على التصدي ‏للغش بكافة سبله، وتنظيم دخول ‏الطلاب ومنع ‏التكدس والازدحام أمام اللجان، ‏وزودت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية اللجان بزائرة صحية وتخصيص غرفة عزل بكل ‏لجنة، ‏إضافة إلى تشكيل غرفة عمليات ‏رئيسية في مديرية التربية والتعليم، وتشكيل ‏‏17غرفة فرعية ‏في ‏الإدارات التعليمية لتلقي أي شكاوى أثناء ‏الامتحان والعمل على حلها.‏