اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في الدقهلية بنسبة نجاح 89.4%

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، بنسبة نجاح بلغت 89.4% والإعدادية المهنية بنسبة نجاح 92.7% للعام الدراسي 2021 - 2022.

112 ألف طالب يتقدمون لامتحان الشهادة الإعدادية

قال علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم في الدقهلية، إن عدد من تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية في الفصل الدراسي الأول بلغ 119 ألفا و211 طالبا، نجح منهم 106 آلاف و616 طالبا، بينما بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية المهنية 3 آلاف و79 طالبا، نجح منهم 2772 طالبا.

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وهنأ «عبد الرؤوف»، في بيان صحفي، الطلاب الأوائل والناجحين وأولياء أمورهم، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق في مستقبلهم الدراسي والعملي، مشيدا بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.

امتحانات وفق الإجراءات الاحترازية

يذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية العامة والمهنية في محافظة الدقهلية، قد انتهوا من أداء ‏امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021 - 2022، يوم الخميس 2 ‏فبراير الجاري، وأدوا الامتحانات في 650 ‏لجنة، وفقا للضوابط ‏والإجراءات ‏الاحترازية ‏التي أعدتها مديرية التربية والتعليم، مع ‏بحظر ‏استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين خلال وجودهم داخل ‏اللجان، والتصدي للغش بكافة سبله، وتنظيم دخول ‏الطلاب ومنع التكدس والازدحام أمام اللجان.

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و‎‏تم تزويد اللجان بزائرة صحية وتخصيص غرفة ‏عزل بكل لجنة، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات ‏رئيسية في مديرية التربية والتعليم، وتشكيل ‏‏17 غرفة فرعية ‏في الإدارات التعليمية لتلقي أي شكاوى في أثناء ‏الامتحان والعمل على حلها.‏