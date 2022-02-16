رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، الفصل الدراسي الأول بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، بعد اعتماد النتيجة رسميا، ويمكن لأولياء الأمور والطلاب، الحصول على نتيجتهم سواء بالاسم أو برقم الجلوس، من خلال الدخول على موقع جريدة «الوطن» والاستعلام عنها، سواء باسم الطالب أو برقم الجلوس أو البحث باسم المدرسة بالكامل.

89.4 % نتيجة النجاح في الشهادة الإعداية بالدقهلية

اعتمد محافظ الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 89.4% والإعدادية المهنية بنسبة نجاح 92.7% للعام الدراسي 2021 - 2022، وذلك بحضور علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

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طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

يمكن للطلاب وأولياء أمورهم الضغط هنـــــــــا وتنزيل ملف كامل بصيغة الإكسيل، وبعدها يمكن البحث عن اسم الطالب أو رقم جلوسه والحصول على درجته في كل مادة من المواد علاوة على المجموع الكلي، وكافة تفاصيل النتيجة، كما يمكن الحصول على نتيجة أي مدرسة بالكامل.

وقال «عبد الرؤوف»، إن عدد من تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية في الفصل الدراسي الأول بلغ 119 ألفا و211 طالبا، نجح منهم 106 آلاف و616 طالبا، بينما بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية المهنية 3 آلاف و79 طالبا، نجح منهم 2772 طالبا.