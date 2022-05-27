موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في الدقهلية

انتهى كنترول الشهادة الاعدادية 2022 بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، من تصحيح أكثر من 80% من أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية، تمهيدا لرصد وتقدير درجات الفصل الدراسي الثاني العام الدراسي 22021-2022 ، ومن المقرر اعتماد النتيجة وإعلان أسماء الطلاب الأوائل عصر الثلاثاء المقبل، عقب انتهاء الرصد الإثنين المقبل.

استمرار أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية 2022

قال علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن أعمال تصحيح الشهادة الاعدادية 2022، مستمرة، مشيرا إلى الانتهاء من تصحيح بعض المواد بنسبة 80%، وبعدها سيتم رصد وتقدير الدرجات، ومن ثم تحديد العشرة الأوائل.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالمدارس

أضاف وكيل وزارة التعليم بالدقهلية، في بيان صحفي، أن العينة العشوائية لنتيجة الشهادة الاعدادية، تشير الى أن نسبة النجاح بالمحافظة جيدة، وستكون مقاربة لنسبة النجاح في العام الماضي.

وأشار عبدالرؤوف، إلى أن النتيجة سيتم الانتهاء من تصحيحها الإثنين المقبل، فيما سيجري اعتمادها من المحافظ، فور الانتهاء منها، على أن يتم إعلانها فى اليوم التالي في المدارس.

كانت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، قد بدأت فى 14 مايو الجاري، وانتهت يوم 19 من نفس الشهر، بعد أداء الطلاب الامتحانات في مادة الدراسات الاجتماعية، وبلغ إجمالي عدد الطلاب، الذين أدوا امتحان الشهادة الإعدادية، 121 ألفا و896 طالبا وطالبة، وأدوا الامتحان فى 650 لجنة امتحانية.