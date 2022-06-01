كيت موس تحضر عرض جوني ديب بعد أيام من شهادتها لصالحه

حضرت عارضة الأزياء كيت موس الحفل الذي يقدمه صديقها السابق جوني ديب مع عازف الجيتار جيف بيك، في قاعة «رويال ألبرت هول» في العاصمة الإنجليزية لندن، وجاء ذلك بعد أيام من الإدلاء بشهادتها في قضية التشهير التي رفعها النجم الأمريكي ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، وطالب فيها بتعويض 50 مليون دولار.

وقبل 6 أيام، أدلت كيت موس بشهادة مقتضبة عبر الفيديو، دحضت الادعاء بأن جوني ديب دفعها على الدرج عندما كانا يتواعدا في التسعينيات، قائلة: «لم يدفعني أبدًا أو ركلني أو رماني من أي نوع من السلالم»، وأضافت في شهادتها بأنها هي التي انزلقت بسبب الأمطار، و«ديب» هو الذي أعادها إلى الغرفة وحصل لها على الرعاية الطبية.

جوني ديب يشارك في حفلات جيف بيك بإنجلترا

ويشارك جوني ديب على مدار 3 أيام متواصلة في الجولة الأوروبية التي يقوم بها عازف الجيتار جيف بيك، إذ ظهر بشكل مفاجئ للجمهور على المسرح في العرض الذي أقيم في مدينة شيفيلد الإنجليزية، يوم الأحد الماضي، أدى الثنائي مرة أخرى أغنية «Isolation» التي أصدراها في 2020، وهي نسخة جديدة من أغنية المغني جون لينون التي صدرت عام 1970.

تستمر جولة جيف بيك في المملكة المتحدة حتى 2 يونيو الجاري، كان «ديب» غنى بالفعل مع «بيك» مرتين من قبل، في رويال ألبرت هول يوم الاثنين، وفي شيفيلد يوم الأحد، وفقًا لما نشره موقع «ديدلاين».

الجمهور يهتف «نحن نحبك» في الظهور الأول لـ جوني ديب

وجاء ظهور «ديب» بشكل مختلف بعد ساعات من ظهوره الأخير في جلسة المرافعة الأخيرة بالقضية التي رفعها ضد زوجته السابقة بتهمة التشهير، وصفق الجمهور في الحفلة الموسيقية للنجم الأمريكي، وهتفوا «نحن نحبك» بينما كان الممثل يعزف على الجيتار، الذي قام بإعادة صبغ شعره وأرتدى ملابس أكثر راحة من البدلات الرسمية التي ظهر بها آخر 6 أسابيع مدة المحاكمة التي بدأت من 11 أبريل واستمرت حتى نهاية مايو الماضي، ومن المتوقع أن يصدر الحكم خلال الأيام المقبلة.