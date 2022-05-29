هند صبري عن تجسيد دور محامية جوني ديب في عمل فني: «أنا موافقة»

أبدت الفنانة هند صبري موافقتها على أداء شخصية كاميل فاسكيز محامية النجم الأمريكي جوني ديب، التي أصبحت حديث العالم عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال مرافعتها القوية في جلسات الدعوى القضائية التي رفعها الممثل ضد زوجته السابقة بتهمة التشهير، وذلك بعد ما اقترح عدد من المتابعين أن تجسد الفنانة التونسية الشخصية في عمل فني.

وقالت إحدى المتابعات في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، قائلة: «لكل الأصدقاء في هوليود لو في يوم بإذن الله قررتوا تعملوا مسلسل عن حياة الفنان جوني ديب، دور كاميل فاسكيز ميطلعش غير للفنانة هند صبري، أي ممثلة تانية هتبقي ميس كاست والعمل هيفشل فشل ذريع»، لتعيد هند صبري نشر التدوينة عبر حسابها الرسمي، معلقة: «وأنا موافقة».

بعد 6 أسابيع.. العالم ينتظر الحكم في قضية جوني ديب أمام آمبر هيرد

انتهت جلسات المرافعة التي استمرت على مدار 6 أسابيع متواصلة، في الدعوى التي رفعها النجم الأمريكي جوني ديب ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، بتهمة التشهير الذي يطالب فيها بتعويض يصل لـ50 مليون جنيه، ومن المقرر أن تكشف هيئة المحلفين المكونة من سبعة أشخاص قريبًا ما إذا كانت الممثلة تشوه سمعة زوجها السابق من خلال وصف نفسها بأنها «شخصية عامة تعرضت للعنف المنزلي»، في مقال الرأي الذي نشرته في صحيفة «واشنطن بوست» عام 2018، وينتظر العالم الإعلان عن القرار النهائي خلال الأيام المقبلة.

وعلى الجانب الآخر، خطفت كاميل فاسكيز محامية جوني ديب النظر بسبب استجوابها لآمبر هيرد ومرافعتها الأخيرة التي حظت بنسب مشاهدات مرتفعة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول العالم، وخاصة مرافعتها الختامية التي قالت فيها: «حان الوقت لمعاقبة آمبر هيرد على أكاذيبها».