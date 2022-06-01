3 جروح ذبحية.. مصدر بالطب الشرعي يكشف سبب وفاة أطفال الدقهلية الثلاثة

قال مصدر بالطب الشرعي، إن مناظرة جثث الأطفال الثلاثة المذبوحين داخل منزل الأسرة بقرية ميت نمامة بمنية النصر، التابعة لمحافظة الدقهلية، كشفت وجود سكين ملطخ بالدماء ملقى على منضدة في صالة المنزل، وأكد أن سبب الوفاة جروح ذبحية في الرقبة للأطفال الثلاثة ولم تكشف المعاينة وجود طعنات أخرى في الجسم.

وتتولي النيابة العامة، مباشرة التحقيقات، مع المتهمة بـ قتل أطفالها الثلاثة، وشروعها في الانتحار عقب ارتكابها الواقعة، وبسؤالها عن دافع ارتكابها للجريمة أقرت بأنها ارتكبتها لمرورها بحالة نفسية سيئة وإصابتها بالاكتئاب وهو ما دفعها لتنفيذ جريمتها.

إخطار بوصول سيدة مجهولة للمستشفى

وتلقت النيابة العامة، إخطارا يوم 30 مايو الماضي، بوصول سيدة مجهولة الهوية إلى أحد المستشفيات التابعة لمركز منية النصر، مصابة بجروح وتمزقات بالأوعية الدموية وغائبة عن الوعي لتعرضها لحادث سير، وبعدما فحصت الأجهزة الأمنية كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة، تبين اصطدام المجني عليها بجرار زراعي بعدما ألقت نفسها أسفله حال سيره، وهو ما أسفر عن إصابتها.

وكانت وحدة التحليل والرصد بمكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوي، رصدت وجود منشورات وأخبارا حول الواقعة مفادها انتحار السيدة بعد قتل أبناءها الثلاثة.

إجراء المعاينة الأولية

وانتقلت النيابة العامة، إلى المستشفى لالتقاط صور للمتهمة للتمكن من تحديد هويتها لحين إفاقتها، فضلا عن الانتقال لمكان الحادث لإجراء المعاينة الأولية، فتم العثور على إحدى كاميرات المراقبة التي سجلت الحادث ولحظة إلقاء المجني عليها نفسها أسفل الجرار حال سيره في الطريق، فسقطت وحدثت إصابتها.

وبسؤال النيابة العامة لعدد 3 شهود على الواقعة، أفادوا بأن السيدة هي التي ألقت بنفسها أسفل الجرار، وأن سائق الجرار حاول تفاديها ولكنه فشل وبعد دهسها توقف ولم يحاول الهرب، إلى أن تم نقلها للمستشفى.