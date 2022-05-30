تحريات جريمة «منية النصر»: الأم ذبحت أطفالها وألقت بنفسها أمام جرار

كشفت التحريات الأوّلية، التي يجريها فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، عن تورط الأم التي حاولت إنهاء حياتها أسفل جرار زراعي بقرية «ميت تمامة»، التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، في ارتكاب واقعة التخلص من أبنائها الثلاثة ذبحاً، وذلك باستخدام «سكين» عُثر عليه بمحل ارتكاب الواقعة داخل مسكنها، وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة، خلال الآونة الأخيرة، ومحاولتها التخلص من حياتها، بعد تنفيذ الجريمة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارًا بالحادث

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر، بقيام سيدة بإلقاء نفسها أمام جرار زراعي، مما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة، وتم نقلها إلى مستشفى منية النصر، ونظرًا لسوء حالتها، جرى تحويلها إلى مستشفى المنصورة التخصصي.

انتقال ضباط مباحث لمكان الحادث

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة النصر إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن المصابة تُدعى «حنان م. أ.»، 30 سنة، خريجة كلية تربية قسم لغة عربية، متزوجة من «محمد أ. م.»، 33 سنة، يعمل بالمملكة العربية السعودية.

وكلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث من ضباط فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية، تنسيقاً مع ضباط فرع الأمن العام ومباحث مركز شرطة منية النصر لكشف تفاصيل الحادث.

خلافات وراء إصابة الأم بحالة نفسية سيئة

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن السيدة من القرية، وأنها حاولت إنهاء حياتها بإلقاء نفسها أسفل عجلات جرار زراعي، وأثناء فحص البلاغ، وصل بلاغ آخر من جدة الأطفال، بالعثور على أبناء المصابة، التي حاولت التخلص من حياتها، مذبوحين بنحر في الرقبة، داخل غرفتهم بمنزلهم، بعد بلاغ الأهالي.

وتبين أن والد الأطفال، الذين عُثر عليهم مذبوحين، يعمل خارج البلاد، ونظراً لوجود بعض الخلافات، ومرور الأم بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الماضية، مما دفعها إلى التخلص من أبنائها داخل غرفة نومهم.

وأكد التقرير الطبي المبدئي أن الأم المصابة في حالة خطرة، حيث تبين إصابتها بجروح قطعية في مناطق متفرقة بالجسد، وذلك بعد إلقائها بنفسها أمام جرار زراعي، على كوبري القرية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها، وذلك بعد انتقال فريق من النيابة إلى المستشفى، للتعرف على حالتها الصحية، ومحاولة استجوابها حال سماح حالتها بذلك.