حادث الدقهلية.. تفاصيل واقعة ذبح 3 أطفال ومحاولة الأم إنهاء حياتها وصدمة الأب

أبكت كلمات والد الأطفال الثلاثة ضحايا حادث الدقهلية، أثناء أدائه صلاة الجنازة لتشييعهم إلى مثواهم الأخير بمقابر أسرتهم بقرية ميت تمامة، الحاضرين والمشيعين الذين دعوا له بالصبر والثبات على تلك المحنة الشديدة والصدمة التي أصابته بعد قيام زوجته بذبح أبنائهما الثلاثة، وإلقاء نفسها أمام جرار زراعي محاولة إنهاء حياتها، نظراً لمرورها بأزمة نفسية سيئة إثر مرض طفلها الكبير «أحمد»، وقرارها إرسالهم إلى الجنة، وفقاً لما كتبته في رسالة تودع فيها زوجها، عقب ارتكاب جريمتها التي هزت محافظة الدقهلية بالكامل.

القصة الكاملة لحادث الدقهلية

وبدأت تفاصيل حادث الدقهلية الذي أبكى الأهالي، بعثور سيدة على أحفادها الثلاثة أحمد 10 أعوام، وأنس 5 أعوام، وسمية 3 شهور، مذبوحين داخل منزلهم، بينما عُثر على سيدة الدقهلية، والدة الأطفال الثلاثة والمتهمة بذبحهم في حالة خطرة إثر محاولتها إنهاء حياتها بإلقاء نفسها أمام جرار زراعي، وجرى نقلها إلى مستشفى المنصورة التخصصي لخطورة حالتها.

سيدة الدقهلية ذبحت أبناءها الثلاثة

وكشفت معاينة الشرطة لمسرح حادث الدقهلية، عقب نقل جثث الأطفال الثلاثة إلى المشرحة، ومعاينة الشقة التي تبين خلو نوافذها وأبوابها من أي كسر، أنّ سيدة الدقهلية وراء ذبح أبنائها الثلاثة، نظراً لمرورها بأزمة نفسية خلال الآونة الأخيرة بسبب مرض طفلها الأكبر «أحمد»، وذلك بعدما عثروا على رسالة مُبكية كتبتها الأم لزوجها قالت خلالها إنها أرسلت أبناءها للجنة، لأنها لم تكن أما جيدة، وطلبت من زوجها الدعاء لها، ودعت له بأن يرزقه بزوجة تستحقه ويرزقه منها بأبناء أفضل من أبنائها.

خطبة مؤثرة لوالد أطفال الدقهلية

وألقى زوج سيدة الدقهلية، ووالد الأطفال الثلاثة المجني عليهم، خطبة مؤثرة أثناء أداء صلاة الجنازة ووداع أطفاله، قائلاً إنّه لم ير من زوجته إلا كل خير، وأنّها كانت نعم الزوجة ونعم الأم، طالباً من الجميع الدعاء لأطفاله الثلاثة بالرحمة، والدعاء لزوجته بأن يشفيها ويغفر الله له ويجعل ما أصابها تكفيراً لذنبها، متسبباً في بكاء الجميع الذين دعوا له بالصبر والسلوان.

الأب يدلي بأقواله في النيابة

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال زوج سيدة الدقهلية، فور عودته من المملكة العربية السعودية التي سافر للعمل بها كمدرس منذ 6 أشهر، حيث أكد أنّه لم تكن بينه وبين زوجته أية خلافات نهائياً، فيما تنتظر النيابة تحسن حالة سيدة الدقهلية الصحية ليتمكنوا من سماع أقوالها في قيامها بذبح أبنائها الثلاثة.