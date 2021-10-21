القبض على 8 تجار مخدرات في منية النصر بالدقهلية

شنت مباحث منية النصر بمحافظة الدقهلية، حملات مكثفة لضبط تجار المواد المخدرة، أسفرت عن ضبط 8 منهم وبحيازتهم كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية.

ضبط عاطل متهم في 7 قضايا

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز منية النصر برئاسة الرائد أحمد العزب، رئيس مباحث المركز، قيام أحد العناصر الإجرامية ويدعى «منصور م. م.» 39 سنة، عاطل مقيم بقرية الرياض، سبق اتهامه في عدد 7 قضايا جنائية، وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذا من قرية الرياض مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وتمكنت الحملة من ضبط المتحرى عنه وبحوزته 4 طرب حشيش، وفرد خرطوش، وطلقة، ومبلغ 4 آلاف جنيه وتليفون محمول، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10090 لسنة 2021 جنايات منية النصر.

القبض علي تاجر مخدرات صادر ضده حكم بالسجن المؤبد

وتوصلت تحريات الرائد أحمد العزب، رئيس مباحث المركز، إلى قيام أحد العناصر الإجرامية ويدعى «محمد ع. ا.»، 29 سنة ، عاطل مقيم بقرية برمبال القديمة، صادر ضده حكم بالسجن المؤبد، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذا من قرية برمبال القديمة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وتمكنت حملة من ضبط المتحرى عنه، وبحوزته بندقية خرطوش، و3 طلقات، و185 تذكرة هيروين، وكيس هيروين خام، ومبلغ 4 آلاف جنيه وميزان حساس وتليفون محمول، وسيارة دون لوحات لترويج بضاعته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9869 لسنة 2021 جنايات منية النصر.

ضبط عاطل متهم في 8 قضايا يتاجر في الحشيش

وضبطت حملة المتهم «محمود م. ا.»، 28 سنة، عاطل ومقيم بقرية برمبال القديمة، سبق اتهامه في عدد 8 قضايا، ومحكوم عليه بالسجن 10 سنوات وبحوزته طربة حشيش وقطعة من مخدر الحشيش ومبلغ 230 جنيها وفرد خرطوش وطلقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9439 جنيات منية النصر لسنة 2021.

وألقت مباحث منية النصر القبض علي 4 أشخاص أخرين في قرى كفر قنيش وبرمبال الجديدة والبجلات.