مصرع مسن في تصادم ملاكي و«موتوسيكل» على طريق «منية النصر - دكرنس»

لقي مسن مصرعه في محافظة الدقهلية اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وموتوسيكل على طريق «منية النصر– دكرنس» أمام قرية الدراكسة مركز منية النصر، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتمكنت رئاسة مركز ومدينة منية النصر من إزالة آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.

حادث تصادم أمام قرية الدراكسة في الدقهلية

تبلغ لمأمور مركز شرطة منية المصور، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وموتوسكيل أمام قرية الدراكسة، مما تسبب في وفاة مسن في الحال وجرى نقل الجثة إلى مستشفى منية النصر المركزي.

مصرع مسن في حادث تصادم

انتقلت مباحث منية النصر إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم «6594 د و ط»، مع موتوسيكل على طريق «منية النصر– دكرنس»، مقابل قرية الدراكسة نتج عنه وفاه قائد الموتوسيكل ويدعى جمعة إبراهيم محمد ربيع، 63 عاما، مقيم بقرية الدراكسة.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى منية النصر المركزي، تحت تصرف النيابة، وجرى إلقاء القبض على سائق السيارة، وجار تحرير المحضر الازم لإجراء تصريح الدفن.

مصرع شاب وإصابة 4 على طريق «منية سندوب – أجا»

وفي حادث آخر، لقي شاب مصرعه وأصيب 4 آخرين على طريق «منية سندوب – أجا» بمحافظة الدقهلية، إثر حادث تصادم بين «دراجة نارية، وتوك توك، وسيارتين ملاكي»، بسبب السير الخاطئ للمركبة الأولى «عكس الاتجاه» أمام قرية ‏منية سندوب، دائرة مركز المنصورة، ونقلت سيارات ‏الإسعاف الجثة والمصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، لتلقي العلاج اللازم.