4 سيدات في عضوية المجلس البلدي بالكويت

في سابقة تاريخية تشهدها الكويت لأول مرة منذ عام 1931، وتدعم التوجه نحو تمكين المرأة، اعتمد مجلس الوزراء الكويتي أسماء الأعضاء الستة المعينين في المجلس البلدي تمهيداً لصدور مرسوم أميري بتعيينهم.

4 سيدات بالقائمة

القائمة تضم 4 شخصيات نسائية هن منيرة الأمير وشريفة الشلفان، وعلياء الفارسي، وفرح الرومي، إضافة إلى اثنتين من الكوادر الشابة.

وكانت الكويت قد شهدت انتخابات محلية لانتخاب أعضاء المجلس البلدي أواخر الشهر الماضي أسفرت عن فوز 10 أعضاء بالإضافة إلى 6 أعضاء يعينهم أمير البلاد.

وشدد بيان لمجلس الوزراء الكويتي على أهمية تعزيز دور المجلس البلدي في ممارسة مهامه ومسؤولياته، مشيراً إلى تضافر الجهود لتسريع عجلة التنمية الشاملة التي تشهدها الكويت.

من ناحيتها وجهت وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة رنا الفارس التهنئة للأعضاء المعينين في المجلس البلدي، وأشارت إلى أن تعيين 4 كويتيات سابقة تاريخية وتجربة فريدة في تاريخ المجلس البلدي، وتأكيد على ضرورة تمكين المرأة الكويتية وتعزيز دورها ودعم جهودها من خلال اختيار شخصيات نسائية تمتلك الخبرات والمؤهلات الأكاديمية والفنية بشكل يؤهلهن لممارسة دورهن المنتظر في المجلس البلدي، والمقرر أن يبدأ أعماله خلال شهر يونيو الجاري.