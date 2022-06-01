شريف مدكور عن مهنته القديمة: «فرشت بيوت ناس كتير.. كانت أيام حلوة»

تصدر الإعلامي شريف مدكور محركات البحث على «جوجل»، في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد حديثه عن أسباب ابتعاده عن الزواج خلال الفترة الماضية.

شريف مدكور يتحدث عن تصنيعه للأثاث

ونشر شريف مدكور مجموعة من الصور لأثاث كان يصنعه منذ 16 عاماً، وعلق على الصور عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، وكتب: «دي بعض الصور الأثاث اللي كنت بصنعه لمده 16 سنة تقريباً»، وأضاف الاعلامي شريف مدكور: «فرشت بيوت ناس كثير و عرايس كثير كانت أيام حلوة».

شريف مدكور يتصدر محركات البحث

وتصدر الاعلامي شريف مدكور محركات البحث بعد حديثه عن الزواج، وكتب شريف مدكور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «اللي مش قد الجواز والخلفة بلاش.. منهم أنا شخصيا مش قد المسئولية دي».

وأضاف، «أنا متجوزتش لحد دلوقتي علشان أنا مش قد المسئولية دي، أه معايا فلوس بس الفلوس مش كل حاجة.. أنا معنديش خلق أصحى كل يوم ألاقي زوجة في وشي وعيال رضع ودوشة وتربية لما يكبروا، أنا بحب أنام وأصحى في هدوء ومحدش يغيرلي نظامي».

شريف مدكور يتحدث عن أغرب رسالة جاءت له

وكشف المذيع شريف مدكور عن أغرب رسالة وصلته من أحد متابعيه عبر حسابه على «فيس بوك»، حيث نشر نص الرسالة، وجاء فيها: «إزيك عامل إيه أنا مش عارف أقول إيه.. أنا بس مش معجب بيك، ومش بلاقي دمك خفيف خالص.. لكن في الحقيقة أتمنى تكون كويس في أقرب وقت.. بجد ألف سلامة عليك.. وربنا يبعد عنك كل وجع وشر».

وعلق شريف على الرسالة قائلاً: «الرسالة دي من أغرب الرسائل اللي جاتلي في حياتي كانت قبل ما أدخل العملية بيومين تقريبا ومش فاهم الشخص اللي بعتها عاوز إيه وليه يبعت كلام زي ده لواحد مريض».