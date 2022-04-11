شريف مدكور عن تجربة القفز من السماء: «كنت عايز أشوف مصر من فوق»

استضاف برنامج «نجوم في السماء» اليوم الإثنين العاشر من رمضان، المذيع شريف مدكور الذي تحمس للقفز من الطائرة خاصة أنه أجرى نفس التجربة من قبل في مدينة برشلونة الإسبانية، مبينا أنه يحب اقتناء تحف من الدول التي يزورها.

المغامر من وجهة نظر شريف مدكور

وقال المذيع شريف مدكور خلال استضافته في برنامج نجوم في السماء، المذاع مساء اليوم على القناة الأولى، أن الشخص المغامر من وجهة نظره جريء وحريص وعينه وسط رأسه، مبينا أنه يريد السفر إلى سانت كاترين وسيوة، لافتا إلى أنه حصل على نسبة 76% في الحصول على تأشيرة المغامرة.

وأوضح مدكور أنه كان يتمنى القفز مع زميلة له من الطائرة وهي المذيعة سحر ناجي ليرى رد فعلها عندما تقفز؛ لذا حرص على الاتصال بها قبل القفز من الطائرة.

شريف مدكور: متحمس لمشاهدة مصر من أعلى

وأكد أنه متحمش لمشاهدة مصر من فوق، وتحديدا مدينة الإسماعيلية الباسلة، متابعا: «إحساسي تحفة، آخر رسالة جاتلي من الواتساب آب من أمي بتقول طلعت ولا لأ، المنظر من فوق خرافة كان نفسي الناس كلها تبقى معايا فوق، وقناة السويس شكلها من فوق حاجة تانية، أنا كنت عاوز أفضل فوق شوية واتبسطت أني دخلت جوه السحابة بوشي».

وتابع: «مبحبش أصحى بدري وأطبق بس النهاردة طبقت عشان أهل إسماعيلية، البلد دي حلوة من فوق ومن تحت، كان فيه عشوائيات في الإسماعيلية بس دلوقتي بقت حاجة خرافية، أنا عاوز آكل سمك وأحلى مانجا، بصوا يا جماعة إسماعيلية من مدن القناة، وهي مشهورة جدا بالأكل وأهلها لذاذ والنادي الإسماعيلي، وحصل تطور فيها غير عادي وحاولوا تيجوا عشان تتبسطوا خاصة الممشى الجديد، أكلات حلوة أوي وناس حلوة أوي».