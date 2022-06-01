قرار جديد من الجنايات ضد «ديلر مدينة بدر».. متهم بحيازة «19 كيلو حشيش»

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، متهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وذلك لإدانته بحيازة 19 كيلو من مخدر الحشيش بمدينة بدر.

وصدر الحكم برئاسة المستشار علي عرفان عبد الوهاب، وعضوية المستشارين أسامة محمد علي حسن، وخالد عبدالرحمن سالم عبدالرحمن، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل.

التحقيقات مع المتهم

وخلال تحقيقات النيابة العامة التي أجريت مع المتهم، وجهت له النيابة تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار، بدائرة قسم مدينة بدر.

تحريات الواقعة واعترافات المتهم

وبعمل التحريات الأولية من قبل نقيب شرطة بإدارة الطرق والمنافذ، أفادت أنه حال تفقده الحالة الأمنية أبصر المتهم وبصحبته أخر أثناء نقل جوال بلاستيكي داخل سيارته وسقوط قطعتين لجوهر الحشيش من داخله، فضبطه وباستخلاص الجوال وفحصه عثر بداخله على قطع لذات الجوهر المخدر، وبتفتيشه عثر على مبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وأوضح تقرير المعمل الكميائي أن المواد المخدرة المضبوطة بلغت 204 قطعة، بوزن بلغ 19 كيلو جرام.