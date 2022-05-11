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ضبط تشكيل عصابي يتاجر في المواد المخدرة بالإسكندرية والإسماعيلية

كتب:

محمد بركات
05:59 م | الأربعاء 11 مايو 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.. فقد رصدت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دوائر (قسم شرطة ثان العامرية – مركز شرطة القنطرة غرب - مركز شرطة الإسماعيلية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبالإشتراك مع مديريتى أمن (الإسماعيلية ، الإسكندرية) تم استهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى: بنطاق محافظة الإسماعيلية: ضبط (شخص- مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية) حال تواجده بمسكنه وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 20 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول).

ضبط (شخص- مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) حال تواجده بمسكنه.. وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 80 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 20 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول). بنطاق محافظة الإسكندرية:

ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية.. وبحوزتهما (عدد 80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلوجرامات - مبلغ مالى – هاتفى محمول).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (1,640,000) مليون وستمائة وأربعين ألف جنيه تقريباً .

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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