ضبط شقيقين وبحوزتهما كميات مختلفة من المواد المخدرة بسوهاج

معلومات وصلت لمركز شرطة مركز سوهاج تفيد بتجارة شقيقين بالمواد المخدرة كانت أول الخيط لضبط شقيقين بمركز سوهاج وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة.

الإخطار الأمني والإبلاغ بالواقعة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية، إخطارا من مركز شرطة سوهاج يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات «منطقة وسط الصعيد» يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة مفادها قيام كل من المدعو «محمد ف ر م»، 27 عاما، عاطل، وشقيقه المدعو «أحمد ف ر م» 29 عاما، عاطل ويقيمان دائرة سوهاج مركز بالإتجار فـي المواد المخدرة.

صحة المعلومات واستصدار إذن الضبط من نيابة سوهاج

وبالبحث تبين صدق المعلومات وعقب ذلك تم استصدار إذن النيابة العامة بسوهاج وقامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي بالتحرك صوب موقع المتهم.

ضبط المتهمين وكمية من المواد المخدرة

وأسفرت المأمورية عن ضبط المتهمين أثناء تواجدهما بمنزلهما وبحوزتهما كمية لمخدر الهيروين تزن حوالي 150 جراما، كمية من مخدر الآيس تزن حوالي 50 جراما وميزان حساس وسلاح أبيض «مطواة» وهاتفين محمولين ومبلغ 20050 جنيها وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاحين الأبيضين للدفاع عن تجارتهما والمبلغ المالي من حصيلة البيع والميزان الحساس لإعداد المخدر للبيع والهاتفين للاتصال بعملائه ما قد تحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.