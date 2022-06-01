وزيرة الهجرة: ندعم شباب أفريقيا.. وحريصون على تبادل الخبرات معهم

انطلقت فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، بانعقاد الجلسة الحوارية السابعة من جلسات المؤتمر، بعنوان «رواد الأعمال المصريين في الخارج والأفارقة.. وتحقيق التنمية المستدامة»، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وبمشاركة عدد من الخبراء المصريين بالخارج والأجانب، وأدار الجلسة، الدكتور أحمد رستم، الخبير المصري بالخارج.

مصر تستطيع بالصناعة

وفي مستهل الجلسة، أكدت السفيرة نبيلة مكرم، حرصها على استضافة الأشقاء من القارة الأفريقية، تنفيذا لتوصيات القيادة السياسية في منتدى شباب العالم، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات بين الشباب من مصر وأفريقيا، بجانب تشجيعهم وتحفيزهم.

الحد من الهجرة غير الشرعية

وتابعت وزيرة الهجرة، أنّها تؤمن أنّ علينا التوجه للتصنيع بشكل عاجل ووضع خطة عامة، حيث سيتم التنسيق والمتابعة بين وزارة الهجرة والوزارات المعنية، لمتابعة تصور وتنفيذ الخطة، لتصبح طريقا للمستقبل يضمن الاستفادة من مواردنا وتوفير فرص عمل آمنة لشبابنا، ما يساهم بالطبع في الحد من الهجرة غير الشرعية، ويدعم خطوات التنمية المستدامة في مصر وبلدان القارة الأفريقية.