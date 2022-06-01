ازرع بيتك ووفر فلوسك.. «سطح أخضر» طريقك للاكتفاء الذاتي من الخضر والفاكهة

قال المهندس أحمد جابر صيام، الباحث الزراعي ومؤسس مبادرة سطح أخضر، إن حوالي 50% من سكان العالم، يعيشون في المدن، بالتالي يعتمدون على شراء احتياجاتهم من الخضروات والفاكهة، لذا نسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، من خلال زراعة أسطح المنازل.

تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر أسطح المنازل

أضاف مؤسس مبادرة سطح أخضر، في حواره ببرنامج «صباح الورد»، على قناة «Ten»، أن تحويل أسطح المنازل لمسطح أخضر، يحقق الاكتفاء الذاتي من الخضر والفاكهة، وأيضا الحصول على شكل جميل وجو نقي، ويساعد على فلترة الجو، وتخفيف التلوث بالمدن، الذي أصبح منتشرا بصورة كبيرة.

تحديد نوع النباتات المناسب لطبيعة الجو

أكد صيام، في حواره مع الإعلاميتين سلمى عادل ونهال كمال، أنهم في المبادرة يعملون على تعليم أساسيات الزراعة للمشتركين، حيث بدأت المبادرة من محافظة بني سويف للأسر الأكثر احتياجا لزراعة أسطح منازلهم، وتحقيق الإكتفاء الذاتي لهم، لافتا إلى أنه يجب تحديد نوع النباتات المناسبة لطبيعة الجو، فهذا الأمر ضروري جدا، سواء في الظل أو الشمس، لضمان نجاح النبات واستمرار نموه وعدم ذبوله.

صناعة سماد اقتصادي من ورق الجرائد

أوضح مؤسس مبادرة سطح أخضر، أنه يمكن صناعة سماد اقتصادي في المنزل من ورق الجرائد وأوراق الشجر الجاف، وبواقي الخضروات والفواكه، ونشارة الخشب، مشيرا إلى أن هذه الخطوات معروفة وطرقها متوفرة على مواقع الإنترنت بشكل، مؤكدا: «هذا الأمر اقتصادي جدا، ويوفر أموال كثيرة، ويرشد نفقات الزراعة بشكل كبير عموما».