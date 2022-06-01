رئيس البعثة الأمريكية بالقاهرة يشيد بالاهتمام بالمساجد الأثرية (صور)

أشاد باتريك هاتيش، رئيس البعثة الأمريكية بالقاهرة، بجهود الدولة المصرية ودور وزارة الأوقاف في تطوير وصيانة المساجد الأثرية، خلال جولة بمساجد القاهرة التاريخية، حيث زار صباح اليوم الأربعاء 1/ 6/ 2022م عددًا من المساجد الأثرية ومنها مسجد الرفاعي ومسجد ومدرسة السلطان حسن ومسجد عمرو بن العاص ومسجد الإمام الشافعي بالقاهرة التاريخية.

كما أشاد سيادته بعراقة وتاريخ مصر واهتمام الدولة المصرية بتطوير المساجد الأثرية بما يليق بمكانتها، وخاصة تطوير مسجد عمرو بن العاص في القاهرة.

ووجه الشكر لوزارة الأوقاف على الاستجابة لهذه الزيارة، وقد رافق سيادته خلال هذه الزيارة الدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ نور الدين قناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي قام بعملية الترجمة خلال الزيارة.