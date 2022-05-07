إمام «السيدة نفيسة»: المساجد حصن للأطفال ضد الإلحاد والتطرف

توجه الدكتور علي الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، بالشكر للمولى عزّ وجل على عودة المساجد للعمل بكامل طاقته، مضيفا: «كما أتوجه للرئيس عبدالفتاح السيسي بالشكر بسبب حرصه على تطوير المساجد مبنى ومعنى، وبخاصة المساجد الكبرى ومساجد أهل البيت».

وواصل: «عندما أعلن وزير الأوقاف هذا الخبر، سمعنا صيحات التبكير والدعاء لمصر والقيادة السياسية ووزير الأوقاف، وسُررت وسعدت سعادة شديدة عندما سمعت هذه الصيحات، كما أن المساجد مأمن وحصن أمان للأطفال من الأفكار المتطرفة والأفكار الهدامة التي يكون فيها إلحاد».

مفاجأة سارة من وزير الأوقاف

وأضاف «الجمّال» في لقاء مع مراسل مراسل برنامج مساء dmc، من تقديم الإعلامية إنجي القاضي: «بالأمس، في خطبة الجمعة، فاجأنا بهذا الخبر السار، وكان عندنا علم مسبق بأن المساجد ستفتح بوضع كامل يوم الأحد، ولكن جرى بدء فتح مسجد السيدة نفيسة من صلاة الجمعة».

وتابع إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة: «قبل ذلك، كنا نفتح المسجد قبل الصلاة بنحو ربع ساعة، وبعد الانتهاء من الصلاة نغلق المسجد، وكان هذا فيه عناء شديد في التعامل مع الرواد وأن نفهم الناس بان هذه تعليمات وأننا ملزمون بتطبيق الإجراءات الاحترازية، بالأمس شعرنا بهذه الراحة، حيث سنفتح المساجد من التاسعة صباحا، إلى صلاة العشاء».

المساجد مأوى وملاذ روحي لأكثر المصريين

وأكد الدكتور علي الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، أن المساجد مأوى وملاذ روحي لأكثر المصريين، إذ يأتي معظم المصريين إلى هذه المساجد للراحة النفسية وطلب الدعاء من الله سبحانه وتعالى، لأنهم يعلمون أنّ هذه الأماكن يستجاب فيها الدعاء.