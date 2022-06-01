بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة بني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022، بنسبة بنجاح 75.51% لطلبة النظامي، حيث تقدم للامتحان 61 ألفا و700 طالب وطالبة، حضر منهم 55 ألفا و852 طالبا وطالبة، نجح منهم 42 ألفاً و173طالباً وطالبة، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 67.98%، حيث تقدم للامتحان 819 طالباً وطالبة، حضر منهم 534 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 363 طالباً.

أوائل الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة بني سويف

وجاء في قائمة أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف:

- روضة محمد سيد محمد 280 درجة، «مدرسة الرياض ع بنات - ناصر»

- كريم عبد العليم عبد الحميد محمد 280 درجة، «مدرسة سان مارك ع م لغات - بني سويف»

- كريم محمد سالم أحمد 279.75 درجة، «مدرسة الشعب ع بنين - بني سويف»

- سيف محمد إبراهيم جلال 279.75 درجة، «مدرسة النهضة الرسمية ع م - بني سويف»

- يوسف رجب أحمد محمد 279.75 درجة، «مدرسة كوم أبو خلاد ع م الجديدة - ناصر»

- عمر محمد مدحت محمد 279.75 درجة، «مدرسة صلاح الدين فيوتشر لغات - بني سويف»

- بسملة محمد مبروك عبد العظيم 279.75 درجة، «مدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية - بني سويف»

- عبد الرحمن محمد محمد محمود 279.75 درجة، «مدرسة سعد أبي وقاص الرسمية للغات - الفشن»

- شهد عزت محمد محمد 279.75 درجة، «مدرسة الفشن ع بنات - الفشن»

- ضحى خالد توفيق سيد 279.75 درجة، «مدرسة سيد عبد القادر ع م - ناصر»

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية ببني سويف

ولمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف بالاسم ورقم الجلوس والدرجات في جميع المواد اضغط هـنـا

محافظ بني سويف يقدم التهنئة للطلاب وأولياء أمورهم

وتقدم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة وفي الحياة العملية، مؤكدا على أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الحقيقي الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا نصب أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.