نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف 2022 بالاسم ورقم الجلوس

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022، بنسبة بنجاح 75.51% لطلبة النظامي، حيث تقدم للامتحان 61 ألفا و700 طالب وطالبة، حضر منهم 55 ألفا و852 طالبا وطالبة، نجح منهم 42 ألفا و173 طالبا وطالبة، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 67.98%، حيث تقدم للامتحان 819 طالبا وطالبة، حضر منهم 534 طالبا، وبلغ عدد الناجحين 363 طالبا.

نتيجة الشهادة الإعدادية ببني سويف

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وتقدم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة وفي الحياة العملية، مؤكدا على أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الحقيقي الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا نصب أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

«بني سويف التعليمية» الأولى في نسبة نجاح الشهادة الإعدادية

من جانبه، أوضح محمد عبد التواب، وكيل الوزارة، أن إدارة بني سويف جاءت في المركز الأول من حيث نسب مؤشرات النجاح في الشهادة الإعدادية بنسبة 91.70%، ثم إدارة ناصر في المركز الثاني بنسبة 79.70%، وإدارة ببا في المركز الثالث بنسبة 78.67%، وإهناسيا في المركز الرابع بنسبة نجاح 76.63%، تلتها إدارة تعليم الواسطى بنسبة 69.50%، ثم إدارة سمسطا بنسبة 63.25%، وإدارة تعليم الفشن في المركز السابع بنسبة 55.76%.

تجدر الإشارة إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام 2021/2022، قد جرى عقدها في الفترة من 17 إلى 23 مايو الماضي، وتقدم لها أكثر من 66 ألف طالب وطالبة تم توزيعهم على 312 لجنة على مستوى مدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة.