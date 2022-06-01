اعتمد الدكتور محمد هاني، غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022، بنسبة بنجاح 75.51% لطلبة النظامي، حيث تقدم للامتحان 61 ألفا و700 طالباً وطالبة، حضر منهم 55 ألفاً و852 طالباً وطالبة، نجح منهم 42 ألفاً و173طالباً وطالبة، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 67.98%، حيث تقدم للامتحان 819 طالباً وطالبة، حضر منهم 534 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 363 طالباً، وبالتزامن مع انتهاء الامتحانات زادت عمليات البحث عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف 2022 بالاسم ورقم الجلوس.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف 2022 بالاسم ورقم الجلوس

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وتقدم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة، وفي الحياة العملية، مؤكدا على أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الحقيقي الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا نصب أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

إدارة بني سويف التعليمية الاولى في نسبة نجاح الشهادة الإعدادية

من جانبه أوضح محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إدارة بني سويف جاءت في المركز الأول من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 91.70%، ثم إدارة ناصر في المركز الثاني بنسبة 79.70%، وإدارة ببا في المركز الثالث بنسبة 78.67%، وأهناسيا في المركز الرابع بنسبة نجاح 76.63%، تلتها إدارة تعليم الواسطى بنسبة 69.50%، فإدارة سمسطا بنسبة 63.25%، وإدارة تعليم الفشن في المركز السابع بنسبة 55.76%.