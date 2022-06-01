محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.35%

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قبل قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 لآخر العام، بنسبة نجاح بلغت 73.35%، بينما بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية للمكفوفين 100%، فيما بلغت نسبة النجاح للصف الثالث الإعدادي للصم وضعاف السمع 95%، كما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية المهنية 66%، وذلك بحضور سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ والمتحدث الرسمي للمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم

وقال الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة، إنّ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 63633 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى 9 طلاب وطالبات في مدارس النور للمكفوفين، و38 طالبا وطالبة في مدرسة الأمل لضعاف السمع، و375 طالبا وطالبة بالإعدادية المهنية.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2022، الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 والدرجات بالاسم ورقم الجلوس من خلال موقع مديرية التربية والتعليم من خلال الرابط التالي بالضغط هنــــــــــــــــــــا، أو من الرابط التالـــــــــــي.

محافظ الفيوم يهنئ الطلاب الأوائل

وهنأ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الطلاب الأوائل على الشهادة الإعدادية 2022، والمتفوقين والناجحين، مُعرباً عن أمنياته لهم بدوام النجاح والتوفيق، كما نصحهم ببذل قصارى جهدهم لتحقيق المزيد من النجاح والتفوق في الأعوام الدراسية المُقبلة، ليحافظوا على تقدمهم باستمرار، ويزدهروا في المستقبل.