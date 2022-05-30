يبحث كثير من أؤلياء الأمور والطلاب عن موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، وذلك فور اعتمادها من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وإعلان أسماء أوائل الشهادة الإعدادية، ليتمكن الطلاب وأسرهم من الحصول على النتيجة فوراً، خصوصاً أنّها مرحلة فاصلة في حياتهم، حيث ستحدد النتيجة مستقبلهم من خلال الالتحاق بالثانوية العامة، أو المدارس الفنية.

موقع مديرية التربية والتعليم بالفيوم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

وقالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنّه يمكن لأولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية، متابعة موقع مديرية التربية والتعليم بالفيوم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 من هنـــــــــــا، فور اعتمادها من محافظ الفيوم وإعلان أسماء الأوائل، بسهولة ويسر.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية

وأكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم لـ«الوطن»، أنّه جار الانتهاء من أعمال الرصد والتصحيح والمراجعة لأوراق الشهادة الإعدادية 2022، تمهيداً لاعتماد النتيجة من المحافظ، وإعلانها لكافة الطلاب.

وأكد المصدر، أنّهم يقومون برصد الدرجات ومراجعتها جيداً حفاظاً على مصلحة الطلاب، ولعدم الخطأ في حساب الدرجات للطلاب، وظلم أي أحد منهم، حيث سيتم الإعلان عنها فور صدورها على موقع مديرية التربية والتعليم بالفيوم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022‏.

الأهالي ينتظرون النتيجة بفارغ الصبر

وينتظر أهالي الطلاب وأولياء أمورهم، ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بفارغ الصبر، حيث يحرصون على فتح موقع مديرية التربية والتعليم بالفيوم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022‏، بصورة يومية لمعرفة موعد ظهور النتيجة، والحصول عليها فور ظهورها، خصوصاً أنّ أبنائهم تعبوا كثيراً وبذلوا جهوداً مكثفة رغبةً في التفوق والحصول على درجات عالية.