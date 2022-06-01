نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم 2022.. رابط الحصول عليها برقم الجلوس

يعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022، وسيعلن أسماء العشر الأوائل على الشهادة الإعدادية، وعقب ذلك سيتم رفع النتيجة على موقع التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، ليتمكن الطلاب وأولياء أمورهم من الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بسهولة ويسر، ليحتفي الجميع بنجاح أبنائهم بعد انتهاء العام الدراسي، ويبدأون الاستعداد لمرحلة دراسية جديدة.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم

وقال الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم، والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، في دعوة وجهها لصحفيي الفيوم، إنّ الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، سيعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية في تمام الثالث عصر اليوم الأربعاء، كما أنّه سيعلن عن أسماء العشر الأوائل، وعقب ذلك ستظهر نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم عبر موقع مديرية التربية والتعليم.

رابط الحصول على نتيجة الإعدادية

وفيما يخص طريقة الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي في الفيوم 2022، فإنّ النتيجة ستكون متاحة عصر اليوم على موقع مديرية التربية والتعليم من خلال الضغط هنـا، حيث يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس، أو برقم الجلوس فقط.

مراجعة دقيقة لدرجات الشهادة الإعدادية

تجدر الإشارة إلى أنّ مديرية التربية والتعليم قد قامت بحصر الدرجات ومراجعتها مراجعة دقيقة، بالإضافة إلى إجراءات رفع الدرجات الضعيفة، وذلك حرصاً على مصلحة الطلاب، ولعدم حدوث أي خطأ أو ظلم في الدرجات لطلاب الشهادة الإعدادية.